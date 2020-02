Bochum. Mit mehreren Wechseln in der Startelf ist zu rechnen, wenn der VfL Bochum am Montag gegen den Hamburger SV spielt. Torwart Drewes ist bereit.

VfL Bochum: Mehrere Wechsel in der Startelf gegen den HSV

Die vereinsinterne Medienabteilung hatte ihn fotografisch besonders im Visier beim Abschluss-Training des VfL Bochum am verregneten Sonntagvormittag. Vasileios Lampropoulos, der auf den letzten Drücker vom spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruna ausgeliehene Verteidiger, absolvierte seine erste Einheit mit seinen neuen Kollegen. Die VfL-Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden: Beim Zweitliga-Duell mit dem Hamburger SV an diesem Montagabend (20.30 Uhr) im Vonovia-Ruhrstadion wird der 29-Jährige noch nicht dabei sein. „Wir müssen jetzt sehen, dass er in den nächsten Tagen schnellstmöglich sportlich integriert wird, unsere Abläufe kennen lernt“, sagt Trainer Thomas Reis.

Gelandet beim VfL: Vasileios Lampropoulos bei seiner ersten Einheit in Bochum am Sonntagvormittag. Foto: Jan Aben / VfL Bochum 1848

Denkbar, dass der Innenverteidiger dann beim SV Wehen Wiesbaden am kommenden Sonntag zum Aufgebot zählen wird. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Denn alle Profis, so Reis durchaus erfreut, „sind fit“. Und damit hat der Trainer auch vier weitere Innenverteidiger zur Verfügung, neben Lampropoulos, der ja auch die deutsche 2. Liga bisher maximal aus dem Fernsehen kennt.

Zwei Wechsel im Kader stehen fest

Gegen den HSV müssen es in jedem Fall die richten, die schon länger beim VfL am Ball sind. Thomas Reis ließ sich am Sonntag nicht in die Karten blicken. Auch den Kader will er – zumindest öffentlich – erst am Montag bekannt geben. Um 12 Uhr trifft sich die Mannschaft zum Essen, bezieht dann Tagesbetten im Hotel, um 20.30 Uhr sollen sie sich mit Energie gegen die auf dem Papier eher übermächtigen Tabellendritten aus Hamburg stemmen. Und anders als in Bielefeld, als spätestens nach einer halben Stunde die Luft raus war, dies auch über 90 Minuten plus Nachspielzeit durchziehen.

Bochum ist vor dem Montagspiel auf Tabellenplatz 16 abgerutscht

Klar ist: Nach den Ergebnissen vom Wochenende geht der VfL als Tabellensechzehnter ins Spiel gegen den Tabellendritten. Der HSV kann wieder Zweiter werden, Bochum bei einem Sieg auf Rang elf springen. Klar ist auch: Im Kader wird es mindestens zwei Änderungen geben. Robert Zulj, neben Lampropoulos der zweite Winter-Zugang, wird erstmals zum Aufgebot zählen, zur Startelf zählt er vermutlich noch nicht. Denkbar, dass dafür Milos Pantovic ganz außen vor bleibt.

Und Stammtorwart Manuel Riemann ist nach seiner Gelb-Roten Karte ja gesperrt. Ihn wird Patrick Drewes vertreten, auf der Bank Platz nehmen wird wohl Nachwuchshoffnung Paul Grave, der seine Verletzung aus dem Trainingslager rechtzeitig überwunden hat.

Zweitliga-Debüt für Torwart Patrick Drewes nach fast einem Jahr ohne Spielpraxis

Drewes feiert nicht nur sein Debüt beim VfL Bochum, sondern auch in der 2. Liga. Bei den Würzburger Kickers kam der 1,94 Meter große Keeper in der Vorsaison auch nur auf 19 Einsätze, weil ihn gleich zwei Verletzungen ausgebremst hatten. Seinen letzten Pflichtspiel-Einsatz hatte der 26-Jährige beim 1:1 gegen den SV Meppen im März 2019 – also vor fast einem Jahr. „Ich bin bereit“, sagte der Torwart der WAZ. „Ich bin seit dem Sommer zum Glück verletzungsfrei, konnte beim VfL alle Trainingseinheiten mitmachen“, sagte er.

Eine Anspannung werde da sein, vor allem aber versprühe er auch Vorfreude. Es sei das Los einer Nummer zwei, auf seine Chance warten zu müssen. Damit rechnen müsse man aber immer, „jetzt habe ich sogar ein paar Tage Zeit, mich auf das Spiel vorzubereiten“, erklärt er. Und er hat durchaus Hoffnung, auch gegen den HSV: „In dieser engen Liga kann jeder für eine Überraschung gut sein.“ Er selbst werde versuchen, spielerische Lösungen von hinten heraus zu finden, aber nur, „wie es die Situation zulässt“. Sicherheit, kein Gegentor zu bekommen, genieße Priorität.

Thoma Reis stärkt ihm verbal den Rücken, das ist ja auch sein Job als Trainer. „Ich glaube, dass er die Abwehr gut dirigieren wird. Er sagt auch im Training seinen Abwehrspielern, wenn sie nicht so agieren wie er es möchte.“

Überraschung in der Startelf? Maxim Leitsch trainiert im A-Team

Maxim Leitsch, hier bei einem Testspiel gegen Viktoria Köln im vergangenen November, könnte gegen den HSV spielen. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Wen er am Montag dirigieren darf, ist offen. Saulo Decarli dürfte seinen Platz sicher haben, das gilt auch für die Außen Cristian Gamboa und Danilo Soares. Der Einsatz von Patrick Fabian, der am Wochenende wieder komplett mittrainierte, ist offen. Im Abschluss-Training durfte Maxim Leitsch als linker Innenverteidiger im A-Team ran. Leitsch macht im Training einen starken Eindruck, sein letztes Pflichtspiel allerdings bestritt der so lange Zeit verletzte 21-Jährige im Herbst 2018. Mit Leitsch ist nun zumindest im Kader zu rechnen, für ihn dürfte - so sah es am Sonntag aus - Talent Armel Bella-Kotchap aus dem 20-Mann-Aufgebot weichen müssen.

Simon Zoller und vielleicht auchTom Weilandt beginnen

Weiter vorne ist ebenfalls Handlungsbedarf. Simon Zoller dürfte in die Startelf zurückkehren, Chung-Yong Lee droht die Bank. Auch Tom Weilandt agierte am Sonntag im A-Team, für ihn musste Danny Blum weichen. Systematisch würde Reis dann auf ein 4-1-2-3 (defensiv 4-3-3) setzen mit Robert Tesche als Sechser. Allerdings probierte Reis in den letzten Einheiten auch andere Varianten aus, personell wie taktisch – gut möglich, dass er den HSV zumindest positionell überraschen wird. Ob dies dann auch auf dem Platz zu sehen sein wird, muss sein Team dann beweisen.

Teams und Fakten: So könnten sie spielen

VfL Bochum: Drewes - Gamboa, Decarli, Leitsch (Fabian), Soares - Tesche – Losilla, Janelt - Zoller, Ganvoula, Weilandt (Blum). Reserve: Grave - Celozzi, Lorenz, Fabian (Leitsch), Eisfeld, Blum (Weilandt), Zulj, Lee, Wintzheimer

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Beyer, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Schaub, Dudziak - Jatta, Hinterseer, Kittel. Reserve: Mickel, Ewerton, Moritz, Harnik, Jung, Pohjanpalo, Kinsombi, Narey

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)