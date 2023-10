VfL Bochum: Marc Lettau über Winter-Transfers, Grifo-Foul und Mainz 05

Mit Marc Lettau war diesmal der Sportdirektor des VfL Bochum Gast in der neuen Folge von Anne Castroper. Im Gespräch mit Moderatorin Annalena Fedtke und WAZ-Reporter Markus Rensinghoff ging es zunächst noch einmal um die Niederlage des VfL in Freiburg und die nicht gegebene Rote Karte gegen Vincenzo Grifo. Darüber hinaus erklärt er, wie sein Weg vom TuS Bodenteich über dem FC Schalke 04 und Union Berlin zum VfL war, wie zufrieden er als Kaderplaner mit den Zugängen ist und ob weitere Zugänge im Winter geplant sind.

Essen. Der VfL Bochum wartet nach dem 1:2 in Freiburg auf den ersten Sieg. Vor dem Kellerduell gegen Mainz war Marc Lettau in unserem Talk zu Gast.

Gut geschlafen habe Marc Lettau nicht in der Nacht auf Sonntag. Die Szene rund um das Foulspiel von Vincenzo Grifo an Cristian Gamboa hatte den Sportdirektor des VfL Bochum auch weit nach dem Spiel beschäftigt, wie er am Montag im VfL-Talk „anne Castroper“ erzählte. „Das war eine Entscheidung zu unseren Ungunsten, die die Spieldynamik erheblich beeinflusst hat“, sagte der 37-Jährige. „Auch in der Nachbetrachtung war das zwingend eine Rote Karte.“ Den Link zu unserem YouTube-Video mit Marc Lettau gibt es hier.

Marc Lettau (l.), Sportdirektor des VfL Bochum, im Gespräch mit VfL-Reporter Markus Rensinghoff (m.) und Moderatorin Annalena Fedtke. Foto: ffs

Der Schiedsrichter Tobias Reichel entschied allerdings anders, zeigte Grifo nur die Gelbe Karte. Dass der italienische Nationalspieler kurz darauf auch noch einen strittigen Elfmeter verwandelte, machte den Frust bei den Bochumern nur noch größer. Die 1:2-Niederlage in Freiburg hatte damit einen bitteren Beigeschmack.

Heimvorteil soll dem VfL Bochum zum ersten Sieg helfen

Nach acht Spieltagen steht der VfL ohne Sieg da – wie schon in der Vorsaison. Dann kam Eintracht Frankfurt ins Ruhrstadion und verlor mit 0:3. Mit einem ähnlichen Abend könnte sich Lettau auch am Freitag anfreunden, wenn Mainz 05, ebenfalls noch ohne Saisonsieg, in Bochum gastiert. „Der Heimvorteil war in der Vergangenheit auch einer. Es ist besonders, welche Wucht dieses Stadion entfachen kann“, so Lettau. Darauf hoffe er nun auch gegen die Rheinhessen und machte eine forsche Ansage: „Wir werden das Spiel gewinnen.“

+++ VfL-Talk "anne Castroper": Alle Folgen bei YouTube in der Übersicht +++

Dass dies allerdings nicht ganz so leicht wird, dem ist sich der VfL-Sportdirektor durchaus bewusst. Mainz 05 steht derzeit als einzige Mannschaft der Bundesliga sogar noch hinter Bochum, hatte aber am Samstagabend bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München durchaus gute Ansätze gezeigt. „Sie haben Bayern über weite Strecken Paroli geboten“, gab Lettau zu. „Sie sind in einer ähnlichen Situation wie wir und verfolgen einen ähnlichen Ansatz. Dem müssen wir Intensität entgegensetzen.“

VfL Bochum: Winter-Zugänge ausgeschlossen

Und wenn es in den Wochen der Wahrheit gegen Mainz, Darmstadt, Köln und Heidenheim keine Siege gibt – wird dann auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt? Mitnichten, sagte Lettau. „Wir sind überzeugt von den Jungs, die wir zu uns geholt haben. Es ist daher nicht gewollt, auf der Zugangsseite noch was zu machen“, so der Sportdirektor. Anders sieht es bei möglichen Abgängen aus. Vor allem Talent Tim Oermann (20) soll an einen Klub ausgeliehen werden, der ihm Spielpraxis garantiert. Rot-Weiss Essen hätte dieser Verein schon im Sommer werden sollen, doch der Wechsel scheiterte kurz vor der Ziellinie aufgrund finanzieller Probleme der Essener. Aber: „Wenn RWE an Tim interessiert ist, dann sprechen wir darüber“, sagte Lettau.

Mehr News zum VfL Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum