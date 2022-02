VfL Bochum: Manuel Riemann trainiert nach Corona-Infektion wieder

Bochum. Manuel Riemann fehlte gegen Bayern. Jetzt hat der Torhüter des VfL Bochum wieder trainiert - und steht damit bereit für das Stuttgart-Spiel.

Manuel Riemann ist zurück. Am Mittwoch trainierte der Torhüter des VfL Bochum wieder. Der 33-Jährige dürfte damit wieder eine Option sein, (15.30 Uhr/Sky).

Aufgrund seiner Corona-Infektion fehlte die Bochumer Nummer eins am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern. Doch der VfL schaffte auch so die Sensation, gewann 4:2. Manuel Riemann bestaunte die 90 Minuten in der Quarantäne.

VfL Bochum: Trainer Thomas Reis schwärmt von Manuel Riemann

„Er kann sich am Mittwoch freitesten und könnte dann, im Falle eines Negativtests, direkt wieder ins Training einsteigen. Manuel Riemann ist fußballerisch einer der besten Torwarte in Deutschland. Er hat sich entwickelt, spielt weniger risikoreich.“ Jetzt ist Manuel Riemann wieder da. (fs)

