VfL Bochum: Corona - Torwart Manuel Riemann fällt gegen FC Bayern aus

Bochum Die Nummer eins des VfL Bochum hat sich mit Corona infiziert. Michael Esser wird den Torwart am Samstag im Heimspiel vertreten.

Normalerweise gibt es bei der Frage nach dem Personal keine großen Überraschungen, diesmal jedoch hatte Trainer Thomas Reis eine Schocknachricht für die Fans des VfL Bochum zu vermelden: Torwart Manuel Riemann wird ausfallen. Die Nummer eins hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Manuel #Riemann wird am Samstag fehlen. Er fühlte sich gestern am Nachmittag etwas unwohl. Sein Corona-Test war positiv, er wird uns also definitiv nicht zur Verfügung stehen. — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) February 10, 2022

Am Mittwoch habe sich Riemann unwohl gefühlt, berichtete Reis am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Der anschließende Test fiel positiv aus - und negativ für den VfL Bochum.

VfL Bochum: Kein weiterer Spieler muss in Quarantäne

Der 33-Jährige befindet sich nun in Isolation. Alle weiteren Tests fielen negativ aus, kein Spieler gilt als enger Kontakt und muss deshalb in Quarantäne. Die Abstände seien eingehalten worden, auch in der Mannschaftskabine. "Wir hoffen, dass es bei diesem Einzelfall bleibt", sagt Reis.

Michael Esser kam zuletzt beim 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg zum Einsatz. Foto: Firo

Die unumstrittene Nummer eins im Tor des VfL Bochum wird nun Routinier Michael Esser ersetzen. Reis hat großes Vertrauen in den 34-Jährigen, der vor der Saison zu seinem früheren Verein zurückgekehrt war. "Wir haben einen tollen zweiten Mann, dem wir das Vertrauen schenken", sagte Reis und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "Kann sein, dass er ein bisschen mehr zu tun bekommt." Esser kam bislang zu zwei Einsätzen. Zuletzt stand er im Dezember beim 3:2-Sieg in der Liga gegen FC Augsburg im Tor.

0:7-Debakel des VfL Bochum im Hinspiel gegen den FC Bayern

Reis versuchte gelassen zu bleiben vor dem Wiedersehen mit dem deutschen Rekordmeister. Die Anspannung ist dennoch spürbar. Im Hinspiel kassierte der Bundesliga-Aufsteiger in München die höchste Liga-Pleite in der Vereinsgeschichte. Auch mit Riemann im Tor. "Ich will so etwas nie wieder erleben", sagt Reis über das 0:7 Mitte September. "Keiner will so etwas erleben. Aber das war auch lehrreich."

Eduard Löwen vom VfL Bochum kann am Samstag gegen den FC Bayern spielen. Foto: Firo

VfL Bochum: Eduard Löwen wieder fit

Mittelfeldspieler Eduard Löwen, zuletzt auch mit Corona infiziert, kommt für einen Einsatz am Wochenende wieder in Frage. Sie hatten sich ebenfalls mit dem Virus infizierten und fehlten beim 1:1 gegen Hertha BSC.

Beim FC Bayern München fällt ebenfalls ein Spieler coronabedingt aus. Nationalspieler Jamal Musiala wurde positiv getestet.

