VfL Bochum: Losilla lobt Riemann nach Erfolg gegen Hannover

Erleichtert feierten die Spieler des VfL Bochum nach dem 2:1 gegen Hannover 96 mit den Fans. Die Stimmung im Ruhrstadion war relativ ausgelassen. Gut war sie in der Mixedzone. Heimsiege lassen sich immer besser erklären. Die Stimmen zum Spiel:

Simon Zoller: In der ersten Halbzeit war es fast wie gegen Nürnberg. Wir haben gut gepresst, um richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. In der zweiten Hälfte war es deutlich schlechter. Wir sind einfach noch nicht so stabil. Wir arbeiten daran. Natürlich war ich zuletzt etwas enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Aber Einzelschicksale dürfen ins unserer Situation keine Rolle spielen. Mit der Hereinnahme von Manuel Wintzheimer und seinem Anlaufverhalten haben wir uns offensiv etwas leichter getan. Jetzt noch ein Sieg gegen Regensburg.

Manuel Riemann: Die erste Halbzeit war richtig gut. Ob es unsere bisher beste war, weiß ich nicht. Fakt ist: in der ersten Hälfte haben wir gut gespielt, in der zweiten Hälfte gut gekämpft. Deshalb war es ein verdienter Sieg. Im zweiten Abschnitt machen wir Halt nicht mehr den nötigen Schritt nach vorne, sondern zurück.

Simon Lorenz: Wir sind gut ins Spiel gekommen, Hannover war kaum in unserer Hälfte. Die zweite Hälfte war dann irgendwie unerklärlich. Der Bruch war groß. Die Abstände waren zu groß, wir haben die zweiten Bälle nicht bekommen. Wir sind froh, dass wir das Ding über die Zeit gebracht haben. Jetzt sammeln wir uns noch mal und wollen zum Jahresende noch einen raus hauen.

Anthony Losilla: Der Sieg war wichtig für uns. In der Liga ist es sehr schwierig, solche Spiele zu gewinnen. Die zweite Hälfte war nicht so gut. Das war so ein bisschen das Spiegelbild der gesamten Hinrunde. Wir zeigen, dass wir es besser können und dann bauen wir wieder ab. Am Ende ist die zweite Hälfte egal, da zählen nur die drei Punkte. Riesenkompliment an Manuel Riemann. Er hat uns den Sieg festgehalten.

Thomas Reis: Die erste Hälfte war gut, gerade das erste Tor gut herausgespielt. In der zweiten Hälfte wirft der Gegner alles nach vorne, da haben wir es dann verpasst, dass dritte Tor zu machen. Aber am Ende hat uns auch ein gut aufgelegter Torwart geholfen. Und auf die Westtribüne haben wir jetzt auch Tore geschossen. Mit der Hereinnahme von Simon Zoller und Manuel Wintzheimer wollten wir aggressiv anlaufen. Das hat geklappt. Dass beide dann auch noch treffen, um so schöner. Die erste Hälfte stimmte spielerisch, die zweite kämpferisch. Diese Liga ist extrem ausgeglichen.