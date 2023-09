VfL Bochum: Letsch "absolut enttäuscht über das Ergebnis"

Bochum. Der VfL Bochum hat nach dem 1:1 gegen Frankfurt drei Punkte auf dem Konto. Nicht nur für Trainer Thomas Letsch ist die Ausbeute zu gering.

Im vergangenen Jahr hatte Thomas Letsch bei seinem Heimdebüt als Trainer des VfL Bochum noch einen 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt bejubeln dürfen. Es war ein erster Schritt zum späteren Klassenerhalt in der Bundesliga. Am Samstagabend nun, am vierten Spieltag der neuen Saison, trennte sich der VfL nach einem unterhaltsamen Duell mit 1:1 (0:0) von den Hessen. „Ich denke, dass es für einen neutralen Zuschauer ein richtig geiles Fußballspiel war“, sagte Letsch. „Wir haben ein tolles Spiel gemacht, ich bin mit der Art und Weise zufrieden.“ Dann folgte das große Aber: „Ich bin absolut enttäuscht über das Ergebnis. Es sind zwei Punkte zu wenig, die wir jetzt auf dem Konto haben.“