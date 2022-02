VfL Bochum: Bayern-Star Joshua Kimmich stinksauer - "müssen uns hinterfragen"

Bochum. Nach der 2:4-Pleite beim VfL Bochum war Joshua Kimmich mächtig bedient. Der Nationalspieler hinterfragte das gesamte Auftreten des FC Bayern.

Von diesem Nachmittag werden die 8500 Fans des VfL Bochum, die am Samstag im Vonovia Ruhrstadion beim 4:2-Sieg ihrer Mannschaft gegen den FC Bayern München live dabei waren, noch lange erzählen. Dank einer denkwürdigen ersten Hälfte zelebrierte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis vor allem vor der Pause ein wahres Spektakel und überrollte den Tabellenführer förmlich. Im zweiten Durchgang probierten es die Bayern zwar noch einmal, kamen aber lediglich noch zu Ergebniskosmetik.

Vier Gegentore in der ersten Hälfte hatte der FC Bayern zuletzt 1975 bei Eintracht Frankfurt kassiert. Dementsprechend angefressen zeigte sich Joshua Kimmich im Interview nach dem Spiel. „Das war über das gesamte Spiel unsere schlechteste Saisonleistung“, schimpfte der Nationalspieler bei "Sky". Der 27-Jährige legte nach: "Das hatte nichts mit der Taktik zu tun, sondern mit unserem Auftreten. Mit so einer Einstellung kannst du nicht in ein Spiel gehen. Wir sind eine Weltklasse-Mannschaft, haben aber keine Weltklasse-Mentalität an den Tag gelegt. Das darf uns nicht passieren, ist es aber schon. Wir müssen uns hinterfragen."

Joshua Kimmich war richtig bedient nach der 2:4-Niederlage seiner Bayern beim VfL Bochum. Foto: getty

Kimmich erinnert an das Debakel der Bayern in Mönchengladbach

Deutliche Worte des Nationalspielers, der natürlich auch an das 0:5-Debakel, das die Bayern im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach erlebte, erinnerte. Kimmich, der selbst längst nicht an seine Leistungsgrenze kam und von VfL-Profi Elvis Rexhbecaj quasi aus dem Spiel genommen wurde, ergänzte: "Glücklicherweise ist uns das jetzt in der Bundesliga passiert, wo wir neun Punkte Vorsprung haben."

FC Bayern spielt am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinale

Ein Satz, der auch tief blicken lässt, hinsichtlich der Leistungsdichte in der Bundesliga. Einen derartigen Einbruch kann sich der Rekordmeister in der Liga mal leisten, angesichts dessen, dass die Konkurrenz ohnehin nur hinterherläuft. In den anderen Wettbewerben sieht es dagegen anders aus - wie zum Beispiel in der Champions League. Denn am Mittwoch (21 Uhr) spielen die Bayern das Achtelfinal-Hinspiel bei Red Bull Salzburg - und müssen spätestens dann ihre Sinne wieder geschärft haben, um nicht ein weiteres Saisonziel zu verfehlen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum