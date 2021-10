VfL Bochum im Video: Hier hält Torwart Riemann den Elfmeter

Bochum. Er ist einer der erfolgreichsten Elfmeter-Killer im Profifußball: Auch beim 2:0 gegen Frankfurt blieb Manuel Riemann vom VfL Bochum nervenstark.

Mit dem zweiten Sieg nacheinander hat sich der VfL Bochum vorerst ein Stück von der Gefahrenzone der Fußball-Bundesliga entfernt. Der Aufsteiger gewann am neunten Spieltag daheim 2:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt und belegt mit nun zehn Punkten Platz 14.

Die Tore am Sonntagabend schossen Danny Blum (3. Minute) und Sebastian Polter (90+2). Die Frankfurter belegen mit acht Punkten und weiterhin nur einem Saisonsieg Rang 15. Drei Tage nach dem Sieg gegen Olympiakos Piräus in der Europa League war es für die Hessen der nächste Rückschlag. Goncalo Paciencia scheiterte in der zwölften Minute mit einem Handelfmeter an VfL-Torwart Manuel Riemann. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum