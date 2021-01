VfL Bochum hofft auf das Ende einer langen Durststrecke

Bochum. Der VfL Bochum startet am Donnerstag beim FC St. Pauli in die Zweitliga-Rückrunde. Das Ziel der Bochumer: den Aufstiegsplatz verteidigen.

Sie waren unzufrieden mit diesem 1:1 in Sandhausen am letzten Hinrunden-Spieltag, die Profis des VfL Bochum. Auch ihr Trainer. Genau diese Mentalität wertet Thomas Reis als „ein wichtiges Zeichen. Die Mannschaft will gewinnen.“ Immer. Auch beim FC St. Pauli zum Abschluss des 18. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Sky).