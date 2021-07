VfL Bochum: Herbert Bockhorn positiv auf Corona getestet

Bochum. Corona-Sorgen beim VfL Bochum. Rechtsverteidiger Herbert Bockhorn wurde positiv getestet. Das Trainingslager kann fortgesetzt werden.

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum hat den ersten Corona-Fall in der laufenden Vorbereitung zu beklagen. Herbert Bockhorn (26) ist positiv auf das Virus getestet worden. Das gab der Bundesligist am Freitagnachmittag bekannt.

Der Außenverteidiger hatte bereits am Dienstag aus gesundheitlichen Gründen das Trainingslager der Bochumer in Südtirol verlassen und war zurück nach Bochum gereist. In Gais sei Bockhorn noch negativ auf Corona getestet worden, Untersuchungen nach seiner Rückkehr ergaben ein positives Ergebnis.

Das Trainingslager des VfL Bochum könne jedoch wie geplant fortgesetzt werden. Bockhorn hatte an keiner Einheit in Südtirol teilgenommen. "Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen sowie der engmaschigen Testung der Mannschaft vor Ort in Südtirol, die keine Auffälligkeiten aufwiesen, sehen die zuständigen Gesundheitsbehörden keine Veranlassung, den Trainings- und Spielbetrieb des VfL zu unterbrechen", erklärte der VfL in einer offiziellen Mitteilung.

