VfL Bochum: Goncalo Paciencia drängt in die Startelf, Thomas Letsch lobt ihn

Bochum Beim 1:1 des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt debütiert Goncalo Paciencia. Der neue Stürmer hinterlässt einen guten Eindruck und erhält Lob.

Goncalo Paciencia geriet nach seiner Bundesliga-Rückkehr im Trikot des VfL Bochum regelrecht ins Schwärmen. „Diese Stimmung, die man hier in Deutschland hat, gibt es nicht in anderen Ligen. Die ist richtig gut. Die deutschen Fans können stolz darauf sein. Ich habe diese Stimmung sehr vermisst“, sagte der Portugiese am Samstagabend mit einem Lächeln im Gesicht. Nach seinem VfL-Debüt beim intensiven 1:1 (0:0) gegen seinen ehemaligen Klub Eintracht Frankfurt im ausverkauften Ruhrstadion freute sich der 29-Jährige: „Ich bin glücklich, dass ich wieder in der Bundesliga bin.“