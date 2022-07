VfL Bochum: Gerrit Holtmann verlängert bis 2025

Bochum. Gerrit Holtmann hat seinen Vertrag beim VfL Bochum verlängert. Der schnelle Offensivmann bleibt bis 2025 an der Castroßer Straße.

Gute Nachrichten für den VfL Bochum: Gerrit Holtmann hat seinen Vertrag beim Bundesligisten bis 2025 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstagvormittag mit. Holtmann läuft seit 2020 für die Bochumer auf, stieg mit dem Verein in die Bundesliga auf und hatte einen gehörigen Anteil am Klassenerhalt in der vergangenen Saison. Zudem ist er seit kurzer Zeit philippinischer Nationalspieler.

Das sagt Sebastian Schindzielorz

„Für Gerrit Holtmann ist es seit seiner ersten Vertragsunterzeichnung beim VfL nur bergauf gegangen“, sagt Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. „Er hat sich in seinen Leistungen stabilisieren können, hat in der Saison 2020/21 einen Geschwindigkeitsrekord in den beiden deutschen Top-Ligen aufgestellt und in der vergangenen Saison seine erfolgreichste Bundesligasaison gespielt. Mit seiner Dynamik ist er für jede Abwehrreihe ein unbequemer Gegenspieler. Wir freuen uns, dass er sich für weitere Jahre beim VfL entschieden hat.“ (hnie)

