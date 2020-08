VfL Bochum: Gerrit Holtmann unterschreibt Dreijahresvertrag

Bochum. Gerrit Holtmann wechselt vom FSV Mainz 05 zum VfL Bochum. Der 25-Jährige soll das Offensivspiel bereichern. Er ist "hungrig auf Erfolge".

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Gerrit Holtmann (25) verpflichtet. Der Linksaußen wechselt vom Bundesligisten FSV Mainz 05 an die Castroper Straße. Holtmann unterzeichnete beim VfL einen bis Ende Juni 2023 gültigen Vertrag, wie der Klub am Montag mitteilte.

Holtmann, in der vergangenen Saison an den SC Paderborn verliehen, hat bislang 50 Bundesliga- sowie 31 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert, wobei er insgesamt an 15 Toren beteiligt war. Für die U20 des DFB bestritt er fünf Länderspiele. Beim VfL wird er mit der Rückennummer 21 auflaufen.

Schindzielorz: Holtmann ist ein sehr dynamischer Angreifer

Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz freut sich „dass sich Gerrit Holtmann für den VfL entschieden hat. Er ist ein sehr dynamischer Angreifer, mit einer hohen Geschwindigkeit und einem starken linken Fuß. Mit seinem Tempo wird Gerrit unser Offensivspiel bereichern. Zudem ist er mit 25 Jahren in einem hervorragenden Fußballeralter und weiß, worauf es in der Zweiten Liga ankommt.“

„Ich bin froh, dass der Wechsel zwischen Mainz und Bochum so schnell und ohne Probleme geklappt hat, ein großer Dank an beide Klubs“, sagt Holtmann. „Ich will spielen, bin hungrig auf Erfolge und Einsatzzeit. Der VfL, ein Verein mit großer Tradition, hat sich sehr um mich bemüht und bietet mir die Möglichkeit, mich zu präsentieren und die Mannschaft zu unterstützen.“ (fs)