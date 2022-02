VfL Bochum gegen RB Leipzig live im TV und Stream: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Bochum. Der VfL Bochum spielt am Sonntag in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Die Statistik spricht gegen den VfL Bochum. Sechs Spiele, sechs Niederlagen, nur zwei Tore geschossen - die Bilanz des VfL Bochum gegen RB Leipzig ist wenig erbaulich. VfL-Trainer Thomas Reis sehnt dennoch das Kräftemessen mit dem Tabellenvierten vor 10.000 Fans in Bochum herbei: "Die Freude ist riesengroß, weil wir ein anderes Spiel zeigen können als im Hinspiel", sagt Reis vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr).

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem VfL Bochum und RB Leipzig am Sonntag live im TV und Live-Stream sehen können.

Im Hinspiel gab es ein 0:3 nach drei späten Gegentoren. Davor ging Bochum im Pokalachtelfinale in Leipzig sang- und klanglos unter (0:4). Was Reis allerdings Mut macht: Die Entwicklung seiner Mannschaft.

VfL Bochum gegen RB Leipzig: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: VfL Bochum – RB Leipzig

Datum: Sonntag, 27.02.2022

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Ruhrstadion, Bochum

Wettbewerb: 1. Bundesliga

VfL Bochum gegen RB Leipzig im TV live sehen

Es ist unübersichtlich geworden bei den TV-Übertragungen im Fußball, das ist nicht nur im Europapokal so. Auch in den Bundesligen mischen Streaminganbieter mit. Zunächst Sky, doch der traditionelle Heimsender der Bundesliga zeigt mittlerweile nur noch alle Bundesliga-Spiele am Samstag sowie in Englischen Wochen live als Einzelspiel sowie in der Konferenz. Alle Spiele am Freitag und am Sonntag überträgt dagegen der Streaming-Dienst DAZN. Am Sonntag überträgt DAZN nun die beiden Bundesligapartien des 24. Spieltags, also auch die Partie des VfL Bochum gegen RB Leipzig ab 15.30 Uhr.

Los geht es mit der Übertragung aus Bochum ab 15 Uhr mit Vorberichten. Folgendes DAZN-Personal bestreitet die Übertragung:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Benny Lauth

Reporter vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

VfL Bochum gegen RB Leipzig live im Stream sehen

DAZN ist ein Streamingdienst, man kann das Spiel also zum Beispiel am Laptop oder Desktop-PC im Browser gucken, aber auch auf dem Handy oder Tablet. Wer das Spiel auf einem Fernseher sehen möchte, kann natürlich über einen Smart-TV oder beispielsweise per Playstation DAZN aufrufen.

Einen kostenlosen Probemonat bietet DAZN nicht mehr an. Wer DAZN abonnieren möchte, kann sich zwischen einem Monatsabo (29,99 Euro) oder einem vergünstigen Jahresabo (274,99 Euro) entscheiden. Mehr Informationen dazu direkt auf der Seite von DAZN.

VfL Bochum gegen RB Leipzig im Live-Ticker

Das Spiel des VfL Bochum gegen RB Leipzig findet wieder vor Zuschauern statt. Alternativ zum Stadionbesuch oder zur TV-Übertragung können Sie das Spiel auch in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es zum Live-Ticker VfL Bochum – RB Leipzig

