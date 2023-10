Kommentar VfL Bochum gegen Mainz 05: So sieht Abstiegskrampf aus

Bochum. Der VfL Bochum kommt gegen Mainz 05 nicht über ein 2:2 (1:0)-Remis hinaus. Das späte Gegentor tut weh, das nächste Kellerduell steht bevor.

Nein, der VfL Bochum hat nicht gegen den FSV Mainz 05 verloren. Auch wenn sich das nach dem Ausgleich mit der letzten Aktion des Spiels für alle Bochumer im Stadion wie eine 2:2-Niederlage angefühlt haben mag. Der VfL Bochum aber hat eben auch nicht gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. So nah dran an einem Sieg wie an diesem Freitag unter Flutlicht im Vonovia Ruhrstadion aber war das Team von Trainer Thomas Letsch bisher nicht.