VfL Bochum gegen Greuther Fürth live im TV und Stream: Alles zur Übertragung der Bundesliga

Bochum. Der VfL Bochum spielt am Samstag in der Bundesliga gegen Greuther Fürth. Wir erklären, wo das Spiel live übertragen wird.

Am Samstag, 15.30 Uhr, nach nur zwei spielfreien Tagen, steigt das dritte Heimspiel der Englischen Woche für den VfL Bochum. Es ist das Liga-Duell gegen Schlusslicht Greuther Fürth vor bis zu 20.000 Fans, vor so vielen Anhängern wie seit November nicht mehr. „Es ist das wichtigste Spiel der ganzen Saison“, sagte VfL-Profi Cristian Gamboa.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Greuther Fürth live im TV und Live-Stream sehen können.

Am Mittwochabend beim Viertelfinal-Aus Bochums Milos Pantovic meinte trotzig: „Wir haben ein sehr schweres Spiel am Wochenende, das wir unbedingt gewinnen wollen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft die Niederlage sehr gut wegstecken wird.“

VfL Bochum gegen Greuther Fürth: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: VfL Bochum – Greuther Fürth

– Greuther Fürth Datum: Samstag, 05.03.2022

Anstoß: 15.30 Uhr

Ort: Ruhrstadion, Bochum

Wettbewerb: 1. Bundesliga

VfL Bochum gegen Greuther Fürth im TV live sehen

Es ist unübersichtlich geworden bei den TV-Übertragungen im Fußball, das ist nicht nur im Europapokal so. Auch in den Bundesligen mischen Streaminganbieter mit, auch DAZN überträgt mittlerweile viele Partien. Doch die Partie zwischen dem VfL Bochum und Greuther Fürth wird am Samstag gespielt, und da überträgt weiterhin Sky die Partie live als Einzelspiel sowie in der Konferenz.

Los geht es mit der Übertragung aus Bochum ab 15 Uhr.

VfL Bochum gegen Greuther Fürth live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Greuther Fürth live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tabelts zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

VfL Bochum gegen Greuther Fürth im Live-Ticker

Das Spiel des VfL Bochum gegen Greuther Fürt findet wieder vor Zuschauern statt. Alternativ zum Stadionbesuch oder zur TV-Übertragung können Sie das Spiel auch in unserem Live-Ticker verfolgen. Hier geht es zum Live-Ticker VfL Bochum – Greuther Fürth

