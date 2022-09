VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf live im Stream - hier gibt es das Testspiel zu sehen

Bochum. Am Donnerstag bestreitet der VfL Bochum ein Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Zuschauer sind nicht erlaubt, aber die Partie wird übertragen.

Für Fans des deutschen Klubfußballs sind Länderspielpausen eine eher ruhige Zeit. Doch die Klubs wollen die Tage nicht sinnfrei verstreichen lassen. So wird auch Fußball-Bundesligist VfL Bochum während der Länderspielpause ein Testspiel bestreiten. Am Donnerstag heißt der Gegner Fortuna Düsseldorf. Die Partie gegen den Zweitligisten aus der Landeshauptstadt findet ab 14 Uhr auf dem Leichtathletik-Platz am Ruhrstadion statt. Allerdings – aus Sicherheitsgründen - unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Stream

Die Fans des VfL und der Fortuna haben allerdings die Möglichkeit, die Begegnung über den YouTube-Channel des VfL sowie 1848.tv live zu verfolgen.

So ist der Strand beim VfL Bochum

VfL Bochum: Butscher verabschiedet sich – bis MittwochIn Erhan Masovic ist derzeit nur ein Spieler der Bochumer auf Länderspielreise. Alle anderen Akteure, die für einen Einsatz in ihrem jeweiligen Nationalteam infrage gekommen wären, sind entweder verletzt wie Jacek Goralski oder Takuma Asano, oder wurden diesmal nicht nominiert, wie zum Beispiel Patrick Osterhage, der diesmal nicht zur deutschen U21-Nationalmannschaft eingeladen wurde.

News und Hintergründe zum VfL Bochum

So stand für die elf Spieler, die den Großteil des Spiels gegen Köln bestritten hatten, zuletzt eine verkürzte Einheit auf dem Platz an. Nach gut einer Stunde gingen sie in den Kraftraum, während die Einwechselspieler und die Spieler, die gar nicht gespielt oder gar nicht im Kader gestanden hatten, noch weitere Spielformen machen durften.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum