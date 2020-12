VfL Bochum: Gegen den SV Darmstadt fällt ein Stürmer aus

Bochum. Anthony Losilla und Danny Blum sind angeschlagen. Vor dem Spiel gegen Darmstadt droht beim VfL Bochum ein weiterer Spieler auszufallen.

Immer mehr Erst- und Zweitligisten nehmen nach der kurzen Weihnachtspause in dieser Woche ihr Training wieder auf. Der VfL Bochum ist seit Montag bereits wieder im Mannschaftstraining. Mit Danny Blum und Anthony Losilla konnten zwei Stammspieler bislang nur individuell trainieren. Nach dem Dienstagtraining ist klar, dass gegen Darmstadt ein weiterer Spieler in jedem Fall fehlen wird.

Angreifer Soma Novothny verletzte sich bei der letzten Aktion des Trainings. „Er hat geschossen und hat dabei ein Ziehen im Oberschenkel gemerkt“, sagte Trainer Thomas Reis. „Er wird gegen Darmstadt wohl ausfallen.“

Bei Danny Blum und Anthony Losilla ist Reis dagegen weiter optimistisch, dass sie am Mittwoch ins Mannschaftstraining einsteigen können. „Losilla hat heute schon Steigerungsläufe gemacht“, sagte Reis. Sollten beide rechtzeitig wieder einsatzfähig sein, könnte Reis weiter auf seine Stammformation bauen. Die hat er im Verlauf der ersten 13 Spiele gefunden.

Rückblick auf 2020

Das Ende des Jahres bietet auch Reis die Möglichkeit, auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Es gebe für ihn viele besondere Aktionen und Spiele, aber nicht die eine besondere Aktion, an die er sofort denke, wenn er auf das Jahr zurückblicke, sagte Reis.

„Wir hatten sicher ein Schlüsselerlebnis mit dem Sieg beim Hamburger SV. Und natürlich war das letzte Spiel des Jahres in Mainz ein Highlight-Spiel. Da ist jeder über seine Grenzen hinaus gegangen. Beim Spiel in Mainz war alles drin. Wir sind nach Rückschlägen zurückgekommen und haben alles weggesteckt. Es war ein Spiegelbild unserer Entwicklung seitdem ich hier Cheftrainer bin.“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Reis würde gerne länger Cheftrainer beim VfL Bochum bleiben. „Es sind in dieser Saison zwar erst 13 Partien gespielt, aber ich glaube, dass man sehen kann, dass hier etwas entstehen kann. Daran will ich weiter mitarbeiten. Die Vertragsgespräche sind noch nicht terminiert. Bei solchen Gesprächen muss es von allen Seiten passen. Ich würde mir einen längerfristigen Vertrag wünschen, denn ich möchte die Mannschaft weiter entwickeln.“

VfL Bochum startet von Platz vier

Zunächst will er mit seinem Team weiter oben in der 2. Bundesliga dabei bleiben. „Wir wollen 2021 da weitermachen, wo wir in 2020 aufgehört haben“, sagte Reis. „Dafür brauche ich ein Team, dem ich meine Ideen vermitteln kann und das diese Ideen dann auch umsetzt. Ich glaube, die Mannschaft folgt mir diesbezüglich, auch weil ich meine Entscheidungen immer im Sinne der Mannschaft treffe.“

Die Erfolgsaussichten einer Mannschaft seien größer, wenn sie gemeinsam funktioniere. „Gegen Mainz hat kein Spieler auf sich geblickt, sondern hatten nur den Erfolg des Teams im Blick.“ Auch deshalb kann Reis jetzt bereits sagen: „Wir haben in Bochum was bewegt.“

Ziel sei es zunächst gewesen, eine ruhige Saison zu spielen, nachdem es zuletzt über Jahre gegen den Abstieg ging. „Wir haben es jetzt geschafft, dass über den VfL Bochum überregional berichtet wird“, sagte Reis. „Der VfL war und ist ein toller Verein.“

Mehr Sportnachrichten aus Bochum gibt es hier.