VfL Bochum: Für Heiko Butscher ist die Torwart-Frage geklärt

Bochum. Das Training des VfL Bochum am Donnerstag brachte neue Erkenntnisse. Heintz wird gegen Köln nicht spielen und auch die T-Frage ist geklärt.

Alle Spieler und Trainer des VfL Bochum hatten am Donnerstagmittag bereits den Trainingsplatz verlassen. Nur Interimstrainer Heiko Butscher und Torwart Manuel Riemann waren noch da, sprachen länger miteinander. Als beide wenig später dann dann Platz verließen, teilte Butscher mit, wie er sich bei der Torwart-Frage für den Sonntag und dem Spiel gegen den 1. FC Köln entschieden hat.

Er sagte das nicht direkt. Er sagte es indirekt, deutete es aber so sehr an, dass klar ist, dass Riemann auch im dritten Spiel, das Butscher als Interimstrainer bei den Profis des VfL Bochum bestreitet, der Mann zwischen den Pfosten sein wird. Riemann stand im Tor, als Butscher 2018 das erste Mal für ein Spiel einsprang. Riemann stand im Tor, als Butscher 2019 das zweite Mal für ein Spiel einsprang. Riemann wird im Tor stehen, wenn Butscher am kommenden Sonntag das dritte Mal für ein Spiel einspringt.

„Er hat alle drei Spiele mitgemacht“, sagte Butscher, bemerkte dann seinen Versprecher und korrigierte sich. „Er hat zweimal gespielt, vielleicht wird er dreimal spielen.“ Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent. Das wurde aufgrund der lobenden Worte deutlich, die Butscher für Manuel Riemann fand.

Butscher zählt den Torwart des VfL Bochum zu den besten der Bundesliga

„Er hat eine enorme sportliche Qualität. Ich zähle ihn zu den besten Torhütern in der Bundesliga. Ich glaube, man vergisst immer schnell, was er in der vergangenen Saison an Leistungen gebracht hat und was er auch in dieser Saison gezeigt hat. Natürlich machst du mal Fehler. Das ist doch ganz normal. Ich sehe auch von anderen Spielern Fehler. Fußball ist ein Fehler-Spiel. Als Torhüter bist du Letzter in der Kette. Ich bin aber sportlich von Manuel Riemann überzeugt und zähle ihn zu den besten Torhütern.“

Das Gespräch mit Riemann nach dem Training habe sich auch eher zufällig ergeben, sagte Butscher. Dabei sei es gar nicht darum gegangen, ob Riemann am Sonntag spiele „Wir haben einfach mal über Fußball gequatscht. Ich hatte gelesen, dass er nach seiner aktiven Laufbahn Trainer werden möchte und dass ich das sehr interessant finde. Wir uns gerade sehr nett unterhalten. Deshalb hat es jetzt etwas länger gedauert. Er ist acht Jahre im Verein, ich fast zehn Jahre. Wir haben dann gerade auch ein paar alte Geschichten hervorgeholt.

Dominique Heintz wird am Sonntag nicht im Kader des VfL Bochum stehen

Riemann wird im Tor stehen. Ansonsten, versichert Butscher glaubhaft, seien „sonst noch keine Entscheidungen gefallen“. Er habe mit Marc-Andre Kruska und Frank Heinemann noch gar nicht großartig über die Aufstellung gesprochen. „Wir wollten alles erst einmal sammeln, heute noch mal Spielformen machen. Jetzt haben wir genügend Eindrücke gesammelt. Jetzt geht es langsam Richtung Köln und wir schieben unsere Gedanken zum Sonntag.“

Klar ist inzwischen, dass neben den Langzeitverletzten Jacek Goralski, Konstantins Stafylidis und Paul Grave sowie Lys Mousset auch Dominique Heintz nicht dabei sein wird. Bei ihm hatte Butscher zu Beginn der Woche noch die Hoffnung, dass er ins Training zurückkehren könnte. Auch am Donnerstag fehlte er dann und damit auch am Sonntag. Kevin Stöger dagegen machte alles mit, trainierte komplett mit der Mannschaft. Seinem Einsatz steht wohl nichts im Weg.

