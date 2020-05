VfL Bochum: Ekincier kehrt von Austria Klagenfurt zurück

Bochum. Baris Ekincier wurde im vergangenen Sommer vom VfL Bochum zu Austria Klagenfurt ausgeliehen. Nun kehrt er zum VfL zurück.

Baris Ekincier kehrt zum VfL Bochum zurück. Das berichtet der Reviersport. Die Leihe zu Austria Klagenfurt sei vorzeitig beendet worden. Der Spielbetrieb in Österreich ruht nach wie vor. Daher kehre Ekincier vorzeitig zurück. Der 21-Jährige war im vergangenen Sommertransferfenster für die Saison 2019/20 an den österreichischen Zweitligisten ausgeliehen worden.

Für den VfL spielen kann er in dieser Spielzeit nicht mehr. Erst ab dem 1. Juli wird sich der aserbaidschanische U21-Nationalspieler wieder dem Team anschließen. „Sportlich ist es leider nicht so gelaufen, wie es sich beide Seiten erhofft hatten“, sagte Ekincier zu seinem vorzeitigen Weggang aus Klagenfurt. „Aber ich habe mich in der Mannschaft dennoch sehr wohlgefühlt und drücke den Jungs fest die Daumen.“ Für Klagenfurt absolvierte er acht Pflichtspiele. Dabei kam er immer als Joker von der Bank, in der Startelf stand er während seiner Zeit beim Leih-Klub nie.

Vertrag beim VfL läuft bis 2022

Im Sommer 2018 hatte Ekincier seinen ersten Profivertrag beim VfL Bochum unterschrieben. Der im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen ausgebildete Flügelstürmer kam im Rahmen der Saison 2018/19 zu seinen ersten beiden Profi-Einsätzen für den VfL. In der 2. Bundesliga spielte er 16 Minuten gegen den SSV Jahn Regensburg, in der ersten Runde des DFB-Pokals durfte er für 28 Minuten gegen den SC Weiche Flensburg ran.

Ob er für die Spielzeit 2020/21 erneut verliehen werd, sei derzeit offen, heißt es beim Reviersport. Sein Vertrag beim VfL ist noch bis Sommer 2022 datiert.