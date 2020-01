Bochum. Der VfL Bochum tritt am Dienstag beim Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld an. Trainer Thomas Reis hat jetzt mehr Optionen.

VfL Bochum: Diese Spieler scheinen bei Reis derzeit gesetzt

Am Ende hatte Thomas Reis dann doch alle zehn Feldspieler gewechselt. Der Trainer des VfL Bochum nutzte das letzte Testspiel vor dem Ligastart, um im Test gegen den Drittligisten KFC Uerdingen noch einmal allen Spielern Einsatzzeit zu geben. Die vielen Wechsel wirkten sich zwar negativ auf den Spielfluss aus. Am Ende aber stand ein ungefährdeter 2:0 (2:0)-Sieg.

Die Tore erzielten Danny Blum und Vitaly Janelt. Beide trafen sehr früh im Spiel, beide nach Vorarbeit von Danilo Soares. Bereits nach weniger als zehn Minuten stand es 2:0. Erst danach stellten sich die Uerdinger besser auf das Bochumer Spiel ein. Es sah so aus, als wären die Uerdinger etwas überrascht gewesen, mit welcher taktischen Formation die Bochumer spielten.

VfL Bochum im 4-4-2-System mit Raute

Wie schon im Trainingslager und den Testspielen wich Reis vom 4-2-3-1 ab. Mit der Formation hatte er bisher alle Pflichtpartien bestritten. Gegen Uerdingen war es ein 4-4-2 mit Raute. Die Abwehrkette bildeten wie zuletzt Cristian Gamboa, Saulo Decarli, Patrick Fabian und Danilo Soares. Die Raute bestand aus Anthony Losilla, Chung-Yong Lee, Robert Tesche und Vitaly Janelt. Ganz vorne arbeiteten Danny Blum und Silvere Ganvoula.

Reis hatte bewusst mit dem Team daran gearbeitet, weniger ausrechenbar zu sein. Er selber versucht das auch zu sein. Die Fragen nach der Aufstellung und der taktischen Formation für das Spiel gegen Bielefeld ließ er locker abtropfen.

Fabian an der Seite von Decarli?

Patrick Fabian sei ein Mentalitätsspieler. Und er sei froh, dass Fabians Knie halte. Aber ob der Routinier, der in der erste Saisonhälfte keinen Einsatz in der 2. Bundesliga für den VfL hatte, gegen Bielefeld an der Seite von Saulo Decarli auflaufen werde? Abwarten. „Wir haben ja auch einige Talente im Team“, sagte er. „Die wollen auch spielen und haben in der Hinrunde gezeigt, dass sie uns helfen können.“

Gleiches gelte für das Mittelfeld. Da hat Reis durch die Verpflichtung von Robert Zulj jetzt noch mehr Möglichkeiten. Auch, um Spieler dazu zu bringen, sich noch mehr zu engagieren. Chung-Yong Lee und Vitaly Janelt machten das im Trainingslager offensichtlich. Ihr Lohn war die Startformation gegen Uerdingen. Ob sie aber auch gegen Bielefeld anfangen werden? „Das entscheidet sich in den nächsten Trainingseinheiten“, sagte Reis.

Großer Konkurrenzkampf beim VfL Bochum

Schließlich hätten auch Tom Weilandt und Thomas Eisfeld ihre Sache zuletzt gut gemacht. „Als Trainer ist man immer froh, wenn man Variationsmöglichkeiten hat, sich keiner mehr zurücknehmen kann und der Konkurrenzkampf groß ist. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass einige Spieler nicht spielen.“

Gesetzt scheinen derzeit neben Torwart Manuel Riemann die Außenverteidiger Gamboa und Soares, Decarli, Losilla, Ganvoula und Blum. Um die weiteren vier Plätze bemühen sich zehn Spieler. Darunter sind mit Simon Zoller und Simon Lorenz auch Akteure, die sich in der ersten Saisonhälfte Stammspieler nennen durften.

Zufrieden war Reis im Spiel gegen Uerdingen vor allem mit der Anfangsphase. „Das war ordentlich. Da hatten wir die tiefen Laufwege und haben dadurch ja auch die Tore gemacht. Danach haben wir es uns aber etwas zu schwer gemacht und hatten im zweiten Abschnitt nach einigen Standards kein gutes Umschaltspiel.“