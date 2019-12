VfL Bochum: Die Suche nach einem Investor geht 2020 weiter

Vor einem Jahr verabschiedete sich der VfL Bochum mit einem 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Köln in die Winterpause. Zwölf Monate später, nach einem von Januar bis Dezember unterm Strich verkorksten Fußball-Jahr 2019, blieb die vorweihnachtliche Bescherung aus. Das 2:3 zum Rückrunden-Auftakt gegen den SSV Jahn Regensburg „nagt an mir“, sagte Trainer Thomas Reis. Und es nagt nicht nur an ihm.

VfL Bochum zieht Bilanz: „Wir haben andere Ansprüche“

Entsprechend nüchtern fiel die Bilanz von Reis aus, der die Spieltage sechs bis 18 als Trainer zu verantworten hat und in diesen 13 Partien 18 Punkte holte. Das reichte so gerade eben für einen Platz auf einem Nicht-Abstiegsplatz, für Rang 14. „Wir haben kein tolles Halbjahr gespielt, wir haben andere Ansprüche“, sagte Thomas Reis.

Trainer Thomas Reis zog keine gute Bilanz der ersten Serie bis zur Winterpause. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing / firo Sportphoto

„Wir sind sehr holprig in die Saison gestartet, hatten dann über den Herbst gesehen eine Phase, in der wir etwas stabiler geworden sind. Leider verfallen wir aber immer wieder in alte Muster“, meinte er auch mit Blick auf die schwache Leistung gegen Regensburg, auf das mangelhafte Zweikampf- und Defensivverhalten vor allem.

Reis fordert ein anderes Zweikampfverhalten

„Wir müssen im Zweikampfverhalten zulegen, da bin ich als Trainer gefordert. Und jeder Spieler muss sich hinterfragen, ob er bereit ist, die Zweikämpfe anzunehmen“, schickte Reis auch eine Mahnung an die Profis, die gegen Regensburg das nicht nur in Bochum immer geforderte Herzblut vermissen ließen. Reis warnt: „Es wird eine unheimlich schwere Saison.“ Zumal der VfL, der auf fremdem Platz erst fünf Punkte geholt hat (Rang 16), jetzt noch neun Auswärtsspiele und nur noch sieben Heimspiele hat.

Hammerprogramm zum Jahresauftakt: Erst nach Bielefeld, dann gegen den HSV

Der Trainer vergaß aber bei aller Enttäuschung nicht, die Spieler mit besten Wünschen in die Winterferien zu schicken, damit sie bei ihren Familien Weihnachten feiern, neue Kraft und Energie tanken können. „Wir wollen mit neuem Mut, neuer Kraft im Januar wieder loslegen. Dann ist mir auch nicht bange.“ Am 6. Januar ist Trainingsauftakt, vom 12. bis zum 19. Januar fliegt der VfL ins Trainingslager nach Jerez de la Frontera im spanischen Andalusien. Und das Auftaktprogramm hat es in sich: Es geht erst zum Spitzenreiter Arminia Bielefeld am 28. Januar, ehe der Tabellenzweite Hamburger SV im Ruhrstadion aufkreuzt am Montag, 3. Februar. Und am 9. Februar steigt ein Abstiegs-Duell beim SV Wehen Wiesbaden. Einen Start wie 2019, als der VfL nach der Winterpause nach dem 2:1-Zittersieg gegen den späteren Absteiger MSV Duisburg vier Partien in Folge verloren hatte, darf sich Bochum 2020 nicht leisten.

Auch einen Sechser mit mehr Tempo könnte Bochum gut gebrauchen

Personell muss Thomas Reis zunächst mit den Spielern planen, die er hat, entsprechend gibt er sich kämpferisch: „Ich habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft, die da ist.“ Dass Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz einen Innenverteidiger sucht und im Idealfall auch noch einen Sechser mit mehr Tempo, der Mittelfeldrenner Anthony Losilla mit einer anderen Spielart besser ergänzen würde als zuletzt Robert Tesche und Vitaly Janelt, ist längst kein Geheimnis mehr. Allerdings ist der Markt umkämpft, viele Gefallene (etwa Dynamo Dresden) und noch nicht Souveräne (etwa der HSV) sind auf der Suche nach Verstärkungen.

Sebastian Maier taugt derzeit nicht als großer Hoffnungsträger

Von den Langzeitverletzten ist nach den Erfahrungen in 2019 mit Maxim Leitsch vorerst nicht als Startelf-Kandidat zu rechnen, eher schon mit Sebastian Maier, der das individuelle Training längst wieder aufgenommen hat. Bisher hat Maier in seinen anderthalb Jahren in Bochum aber nur sehr selten überzeugt – als großer Hoffnungsträger taugt der Spielmacher derzeit nicht.

VfL-Geschäftsführer Kaenzig äußert sich zum Stand bei der Investorensuche

Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit bei der Investorensuche, sagt VfL Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Eine Bescherung vor dem Fest ausgeblieben ist auch auf einer anderen Ebene: Die Suche nach einem Investor wird 2020 weitergehen. Ilja Kaenzig, der Sprecher der Geschäftsführung, erklärte auf WAZ-Anfrage, dass es Interessenten gebe, aber keine Deadline. Wie schon bei der Mitgliederversammlung im September erklärte Kaenzig, dass Sorgfalt absolute Priorität habe und nicht Geschwindigkeit. Und auch hier gilt: Der Markt ist international umkämpft. „Wir sind gut vorbereitet auf einem auch preislich hohen Niveau“, sagt Kaenzig. „Über allem aber steht, dass wir den richtigen Investor finden müssen. Hier darf kein Fehler entstehen. Wir haben lieber keinen Investor als den Falschen.“