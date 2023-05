VfL Bochum: Emotionen pur nach Heimsieg - "ganze Stadion hat gebebt"

Bochum. Der VfL Bochum holte drei ganz wichtige Punkte beim 3:2-Sieg gegen den FC Augsburg. Die Verantwortlichen kamen aus dem Lob nicht mehr hinaus.

Das Feiern nahm kein Ende nach diesem für die Bochumer so herrlichen Samstagnachmittag im Ruhrstadion. Das Steigerlied stimmten die Fans in der Ostkurve an, das VfL-Lied, und: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“ Die Ultras hatten der Mannschaft ein Banner überbringen lassen, die Profis hielten es hoch bei der Party nach dieser Partie. Berlin. Alle nach Berlin.