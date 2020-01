Keine einzige Torchance hatte der VfL Bochum in Bielefeld. Bei einem Gegner, der zwar Spitzenreiter der 2. Liga ist, der aber zumindest an diesem Abend jeglichen Bundesliga-Zauber vermissen ließ. Das Team von Trainer Thomas Reis droht auf den Relegationsrang 16 abzurutschen. Und das zu Recht.

Trainer Reis hat in der kurzen Wintervorbereitung viel probiert und Exempel gesetzt, er hat durchgegriffen. Silvere Ganvoula, Danny Blum und Danilo Soares mussten im Trainingslager eine Art Straftraining akzeptieren. Dumm nur: Genutzt hat es nichts. Und nun?

Ohne drei Leistungsträger in Form hat Trainer Reis ein Problem

Ganvoula war in Bielefeld immerhin bemüht. Blum glückte nicht ein Standard, er war auch sonst ein Schatten seiner Künste. Und Soares? Gemessen an seiner Form im Herbst ein Spieler, der noch seine Pflicht erfüllt bis zum Vertragsende im Sommer. Das Dilemma: Ganvoula, Blum und Soares haben eine individuelle Qualität, die ihnen normalerweise einen Stammplatz garantiert. Funktionieren sie nicht, hat Thomas Reis ein veritables Problem.

Riemanns Bärendienst

Gewiss: Es wäre zu kurz gegriffen, nur diese drei Spieler an den Pranger zu stellen nach einer offensiv erschreckend harmlosen Darbietung in Bielefeld. Auch Rechtsverteidiger Cristian Gamboa etwa verfehlte das Ziel eines Zweitliga-Spiels deutlich. Und Torwart Manuel Riemann, in der Hinrunde einer der wenigen Leistungsträger, hatte eine rabenschwarzen Tag. Erst fußballerisch, dann auch noch emotional. Gelb-Rot war die Quittung – ein Bärendienst für die Mannschaft. Spielentscheidend war sein Aussetzer nicht, doch beim nächsten Heimspiel gegen den HSV muss nun Patrick Drewes beweisen, dass er mehr drauf hat als er bisher in den Testspielen gezeigt hat.

Entscheidend war auf der Alm,, dass dem VfL die Lust im Spiel nach vorne offenbar völlig abging. Und dass es dem VfL an Aggressivität, Zusammenhalt, fehlte. Nur so aber, da herrschte im Vorfeld Konsens bei der Vereinsführung, den Trainern und den Spielern, ist der Klassenerhalt zu schaffen.

Keine Torgefahr mit drei Sechsern und Lee als Zehner

Das System ist dabei zweitrangig. Allerdings ist ein Spiel mit drei defensiven Mittelfeldspielern, von Haus aus allesamt Sechser, in einer Raute natürlich nicht dazu geeignet, Torgefahr zu kreieren. Wenn dann noch Chung-Yong Lee, ein ballgewandter Mann, dem aber Tempo und Torgefahr fehlen, als Zehner agiert, passiert offensiv nicht viel. Oder, wie in Bielefeld: nichts.

Von Transferflops und Transferwerten

Trainer Thomas Reis hat ein schweres Amt übernommen, schon im Sommer waren sich beim Trainingsauftakt alle Beobachter einig, dass der VfL ein hartes Jahr vor sich haben dürfte. Der längst angezählte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindezielorz als Kader-Manager, damals noch im Verbund mit Ex-Trainer Robin Dutt, muss sich unter anderem Transferflops wie Jordi Osei-Tutu (Rechtsverteidiger? Oder doch Rechtsaußen?) oder Saulo Decarli (Abwehrchef?) ankreiden lassen – auch wenn er auf der anderen Seite für die nahe Zukunft wichtige Transferwerte geschaffen hat. Stürmer Silvere Ganvoula (23) und Verteidiger Armel Bella-Kotchap (18) sind langfristig gebunden, ohne Ausstiesgsklausel.

Ein Verteidiger, der sofort hilft und dem Spiel von hinten heraus Sicherheit gibt, soll noch geholt werden bis zum kommenden Freitag. Es ist ein Muss. In der Formation und Verfassung von Bielefeld, in der lange Bälle fast immer den Gegner oder gleich das Seitenaus fanden, wird der VfL Bochum die sichere 40-Punkte-Marke nicht erreichen. Und ein Abstieg in die 3. Liga käme teu(r)er.