VfL Bochum: Das sagt Reis über Polter und weitere Transfers

Essen. Der VfL Bochum hat das erste Bundesligaspiel am Samstag knapp verloren. Trainer Thomas Reis ist dennoch zufrieden. Bald kommt Verstärkung.

Der VfL Bochum hat nach elf Jahren Zweitklassigkeit eine erfolglose Rückkehr in die Fußball-Bundesliga erlebt. Nach einer frühen Roten Karte verlor der Aufsteiger am Samstag trotz einer ansprechenden Leistung mit 0:1 (0:1) beim VfL Wolfsburg. Aufgrund der Roten Karte für Robert Tesche (4.) spielte der VfL fast über die gesamte Spielzeit in Unterzahl. Dass es für die Bochumer trotzdem fast zu einem Punktgewinn gereicht hätte, verbucht Thomas Reis (47) als Achtungserfolg. Der Trainer des VfL Bochum war am Sonntag in der Sendung Doppelpass bei Sport1 zugeschaltet. "Wir sind angekommen in der Liga, die Feuertaufe haben wir hinter uns. So ein Spiel wie in Wolfsburg kann zusammenschweißen. Ich bin mit der Leistung zufrieden", sagte Reis.

VfL Bochum will wie Arminia Bielefeld überraschen

Gleichwohl wisse der VfL-Trainer, dass seine Mannschaft demnächst auch Ergebnisse liefern müsse. Im Bestfall schon am zweiten Spieltag. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) ist Abstiegskandidat Mainz 05 zu Gast in Bochum. Der 47-jährige Reis ist davon überzeugt, dass seine Mannschaft eine ähnlich gute Rolle wie Arminia Bielefeld in der vergangen Saison spielen könne. "Warum soll uns das nicht gelingen? Wir haben eine gute Mannschaft und müssen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir wissen, dass wir konkurrenzfähig sein können."

Die Ziele des VfL Bochum sind klar definiert. Nach elf Jahren in der zweiten Liga geht es nur um den Klassenerhalt, wie Reis betont: "Natürlich ist uns klar, dass es ein Kampf bis zum Schluss sein wird. Mit Mentalität kann man aber viel machen, wir müssen über Emotionen kommen. Wir wollen nicht nur ein Jahresabo für die Bundesliga haben. Für den Aufstieg hat der Verein elf Jahre hart gearbeitet."

Auch Doppelpass-Experte Stefan Effenberg (53) glaubt, dass der VfL Bochum sein Ziel Klassenerhalt erreichen kann. Der ehemalige Nationalspieler attestierte dem Revierklub eine gute Leistung in Wolfsburg: "Es wird schwierig für Bochum, aber auch möglich. Sie haben sich 86 Minuten in Unterzahl sehr gut verkauft. Das sollte dem VfL Hoffnung machen."

In Wolfsburg fehlte der jüngste Neuzugang Sebastian Polter. Am Freitag gab der VfL die Verpflichtung des 30-jährigen Stürmers bekannt. Reis sei froh, dass der Verein diesen Transfer möglich gemacht hat: "Sebastian Schindzielorz hat versucht, mir alle Wünsche zu erfüllen. Es war schon eine riesen Aufgabe, Sebastian Polter zu verpflichten. Aber er war auf dem Markt und wir waren gut beraten, ihn zu holen. Er hat schon bei Traditionsvereinen gespielt und bringt viel Erfahrung mit", erklärte Reis.

VfL-Trainer Thomas Reis ist mit Kader zufrieden

Polter ist der achte Neuzugang des VfL Bochum. Zuvor wurden bereits Patrick Osterhage, Christopher Antwi-Adjei, Michael Esser, Konstantinos Stafylidis, Elvis Rexhbecaj, Eduard Löwen und Takuma Asano verpflichtet. Weitere Zugänge werde es nicht geben, sagte Reis. "Damit sind unsere Transferaktivitäten abgeschlossen."

Mit seinem Kader sei der Ex-Profi zufrieden. Spieler wie Polter, Elvis Rexhbecaj oder Eduard Löwen bringen auch die nötige Routine mit. Reis: "Unser Kader hat insgesamt nicht viel Bundesliga-Erfahrung, deshalb mussten wir die Bundesliga nach Bochum holen."

