VfL Bochum: Das ist der Stand bei der Investorensuche

Live-Talk in voller Länge: Bochums Villis spricht über die Planungen

Gais. Vor fünf Jahren stimmten die Mitglieder des VfL Bochum der Ausgliederung der Profi-Abteilung zu. Einen Investoren hat der Klub noch nicht.

Hans-Peter Villis kennt die Frage inzwischen. Insofern ist der Vorstandsvorsitzende des VfL Bochum am Dienstvormittag auch nicht überrascht, als beim WAZ-Live-Talk im Trainingslager in Gais/Südtirol das Thema Investorensuche auf den Tisch kommt. Im Herbst 2017 hatten die Bochumer Mitglieder beim damaligen Zweitligisten für eine Ausgliederung der Profi-Abteilung gestimmt. Auf die Verkündung eines Investors aber warten bislang viele VfL-Fans vergeblich.

VfL Bochum: Viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten

„Wir sind finanziell glücklicherweise nicht so abhängig, dass wir dringend jemanden präsentieren müssten“, sagte Villis. „Wir kommen dem nach, was wir 2017 auf der Mitgliederversammlung gesagt haben: Dass wir mit aller Sorgfalt prüfen, wen wir mit an Bord nehmen.“

Viele Gespräche mit potenziellen Kandidaten habe es in den vergangenen Jahren gegeben. Auch derzeit sei man in Kontakt mit möglichen Investoren. „Wir hätten längst Investoren präsentieren können, aber ich glaube, damit wären unsere Mitglieder genauso wie wir nicht einverstanden gewesen“, erklärte Villis.

Der 64-Jährige definierte erneut das Profil, das ein möglicher Einsteiger mitbringen muss: „Wir möchten nicht, dass ein Investor ins operative Geschäft eingreift. Er muss akzeptieren, dass wir kein Event machender Verein sind. Und er muss langfristig an Bord bleiben.“ Bedeutet: Ein Investor, der seine Anteile nach zwei oder drei Jahren gewinnbringend weiterverkaufen will, ist kein geeigneter Partner für den VfL.

VfL Bochum: Fans müssen sich noch gedulden

Ein weiterer Aspekt: der Preis. „Der Investor muss den Wert des VfL kennen“, sagt Villis. Bochums Vorstands-Chef berichtete von einem Angebot während der Corona-Pandemie, dass 30 Prozent unter dem Wert gelegen habe, den sich der Klub vorgestellt hatte, weil die andere Seite womöglich ein Schnäppchen machen wollte.

So oder so: Für eine Antwort in der Investorenfrage müssen sich die Anhänger des VfL Bochum wohl noch gedulden. Und Hans-Peter Villis weiter fragen beantworten.

