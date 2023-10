VfL Bochum: Darum vertraute Thomas Letsch auf Moritz Broschinski

Mit Marc Lettau war diesmal der Sportdirektor des VfL Bochum Gast in der neuen Folge von Anne Castroper. Im Gespräch mit Moderatorin Annalena Fedtke und WAZ-Reporter Markus Rensinghoff ging es zunächst noch einmal um die Niederlage des VfL in Freiburg und die nicht gegebene Rote Karte gegen Vincenzo Grifo. Darüber hinaus erklärt er, wie sein Weg vom TuS Bodenteich über dem FC Schalke 04 und Union Berlin zum VfL war, wie zufrieden er als Kaderplaner mit den Zugängen ist und ob weitere Zugänge im Winter geplant sind.

Bochum. Trainer Thomas Letsch überraschte am Freitagabend mit der Startelf-Nominierung von Moritz Broschinski. So erklärt der Trainer seine Entscheidung.

Die Fans unter der Stadionbrücke am Ruhrstadion guckten sich etwas verwundert an, als sie die Startelf des VfL Bochum im Freitagsspiel gegen Mainz 05 auf ihrem Handy betrachteten. Moritz Broschinski stand da geschrieben. Der Stürmer feierte sein Startelf-Debüt. Dabei hatten die meisten mit Goncalo Paciencia gerechnet, der noch in der vergangenen Woche ein Traumtor bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg schoss. Einige auch mit Philipp Hofmann.

Moritz Broschinski stand gegen Mainz in der Startelf.

Doch es wurde der 23-jährige Stürmer, der in dieser Saison erst auf insgesamt 90 Minuten Einsatzzeit kommt. Dass er allerdings an der Schwelle zu solch einem Einsatz steht, das sagte Letsch schon in den vergangenen Wochen in Gesprächen immer wieder. In der Länderspielpause im Testspiel gegen Hannover 96 war er der einzige Spieler, der wirklich überzeugen konnte, sogar das einzige Bochumer Tor erzielte.

VfL Bochum: Letsch erklärt Startelf-Einsatz von Broschinski

Nun der Startelf-Einsatz gegen Mainz 05. "Wir wollen hoch angreifen und attackieren, Moritz ist ein sehr intensiver Spieler", erklärte Thomas Letsch vor der Partie bei Dazn. Paciencia hatte unter der Woche, als dreimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert wurde, laut des Trainers muskuläre Probleme. "Es fühlt sich zudem gut an, zwei starke Spieler wie Goncalo und Philipp auf der Bank zu haben", so Letsch.

Und Broschinski war sofort mitten im Geschehen. Nach nur zwei Minuten fiel er im Strafraum der Mainzer, was allerdings deutlich zu wenig für einen Elfmeter war. Beim unglücklichen 2:2 gegen Mainz 05 erzielte Broschinski sogar ein Tor, es wurde jedoch aufgrund einer knappen Abseits-Stellung von Linienrichter verhindert. Eine korrekte Entscheidung.

