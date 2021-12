VfL Bochum darf gegen Union vor rund 14.000 Fans spielen

Bochum. Zum Jahresabschluss könnten die Bochumer ihr Stadion zur Hälfte besetzen. Allerdings bleiben Stehplätze weiter untersagt.

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum kann zum Jahresabschluss im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin wieder vor maximal 13.799 Zuschauenden spielen. Diese Zahl stehe im Einklang mit der Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen, so der VfL.

Stehplätze sind gemäß der aktuellen Coronaschutzverordnung weiterhin untersagt, die Dauerkarten im Stehplatzbereich bleiben dementsprechend gesperrt. Hingegen behalten die Dauerkarten im Sitzplatzbereich weiterhin ihre Gültigkeit. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum