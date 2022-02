VfL Bochum darf aufstocken: 10.000 Fans bei Leipzig-Spiel

Bochum. Der Bundesligist darf im Heimspiel am Sonntag gegen RB Leipzig mehr Zuschauer empfangen. Ein entsprechender Antrag hatte Erfolg.

Gute Nachrichten für Fans des VfL Bochum: Der Bundesligist darf am Sonntag im Heimspiel gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/DAZN) mehr Zuschauer empfangen als bisher geplant. Statt 8500 können nun 10.000 Zuschauer kommen.

Aufgestockt werden die Kapazitäten im Gästebreich sowie auf der Ostkurve im Vonovia-Ruhrstadion, teilte der VfL Bochum am Dienstag mit.

In Hamburg sind am Sonntag 25.000 Zuschauer erlaubt

In anderen Bundesländern sind teilweise größere Stadionauslastungen möglich. So darf der Hamburger SV am Sonntag im Spitzenspiel der 2. Liga gegen Werder Bremen 25.000 Zuschauer begrüßen. Der Senat gab dafür grünes Licht. Kapazitäten über 10.000 Zuschauer sind nach den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen erst ab dem 4. März vorgesehen.

Beim 4:2-Spektakel gegen Bayern München durften 8500 Zuschauer in Bochum dabei sein. Diesmal darf das Stadion etwas voller werden. Der Ticketverkauf im Online-Shop läuft seit Dienstag. Für den Stadionbesuch gilt die 2G+-Regel (Geimpft oder Genesen plus Geboostert bzw. mit tagesaktuellem Bürgertest). (fs)

