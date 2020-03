VfL Bochum bestätigt Wechsel von Lee nach Südkorea

Bochum. Dass der Südkoreaner Chung-Yong Lee den VfL Bochum verlässt und in die 1. Liga seines Heimatlandes wechselt hat nun der VfL offiziell bestätigt.

Am Dienstag hatte sich Chung-Yong Lee bereits mit einem Schal des südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai ablichten lassen. Der Südkoreaner, der seit 2018 für den VfL Bochum spielte, hatte um seine Freigabe gebeten und sie wohl auch bekommen.

Am Dienstag fehlte noch die offizielle Bestätigung des VfL, dass sein Wechsel in die K League klar geht. Sie folgte am Mittwochmorgen.

„Chung-Yong Lee wird ab sofort nicht mehr für den VfL Bochum 1848 auflaufen“, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Der südkoreanische Mittelfeldspieler schließe sich mit sofortiger Wirkung dem Ulsan Hyundai FC aus der K League 1 seines Heimatlandes an. Über die Höhe der Ablösesumme hätten beide Clubs Stillschweigen vereinbart. Nach WAZ-Information hat der Wechsel einen Wert von rund 800.000 Euro für den VfL. Diese Summe setzt sich zusammen aus Gehaltseinsparungen und einer Ablösesumme.

Chung-Yong Lee wollte wechseln

Eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages sei von Spielerseite nicht vorstellbar gewesen, heißt es auf der Homepage weiter. Stattdessen sei von Chung-Yong Lee ein langfristiger Vertrag in seiner Heimat klar favorisiert worden.

Und weiter: „Nach Abwägung der sportlichen, wirtschaftlichen und individuellen Interessen haben Verein und Spieler entschieden, sich bereits zehn Spieltage vor Schluss zu trennen.“

Lee absolvierte seit 2018 37 Pflichtspiele für den VfL Bochum. 35 Spielen absolvierte er in der 2. Bundesliga, zwei im DFB-Pokal. Der 89-fache Nationalspieler war aus der englischen Premier League zum VfL Bochum gewechselt.