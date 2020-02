VfL Bochum: Beim Sieg in Dresden dreht Danny Blum wieder auf

Dresden. Es gab einige Matchwinner in Dresden. Einer von ihnen musste in diesem Jahr zweimal auf die Bank. Jetzt dreht Bochums Danny Blum wieder auf.

Es gab einige Matchwinner im VfL-Bochum-Trikot beim 2:1-Sieg in Dresden. Bochums U21-Nationalspieler Vitaly Janelt natürlich, der Siegtorschütze, der auch zuvor eine starke Leistung gezeigt hatte. Keine Selbstverständlichkeit: Gegen Wiesbaden hatte er einen schwarzen Tag, gegen Stuttgart saß der 21-Jährige nur auf der Bank – jetzt feierte Janelt, der sich in der Winterpause zurück ins Team gekämpft hatte, ein starkes Comeback.

Maxim Leitsch stabilisiert die VfL-Defensive

Oder Maxim Leitsch. Der 21-jährige Innenverteidiger ist mit seinem Tempo, seiner Zweikampfstärke, seiner Größe, seinem linken Fuß ein enormer Gewinn für die Defensive. Als seine Nase blutete und ihn der Schiedsrichter zur Behandlung vom Feld schickte, musste Bochum zwei bange Minuten überstehen. Es klappte. Aber aktuell mag man sich ein Spiel des VfL Bochum ohne Leitsch in der Startelf gar nicht mehr vorstellen.

Bei Silvere Ganvoula ist der Torknoten geplatzt

Oder Silvere Ganvoula. Beim Torjäger ist der Torknoten geplatzt, auch sonst überzeugte er nach seiner Einwechslung. Und versprach, weiter Vollgas zu geben.

Danny Blum hat jetzt schon elf Treffer vorbereitet

Oder Danny Blum. Zweimal, gegen den Hamburger SV und in Wiesbaden, hatte Trainer Thomas Reis ihn nur eingewechselt. Gegen Stuttgart verbessert, trumpfte er in Dresden auf. Blum war an allen Offensivaktionen beteiligt, bereitete beide Treffer mustergültig vor. Er ist mit elf Torvorlagen die Nummer eins in Liga zwei. Hinzu kommen sechs Treffer.

„Ich hatte jetzt ein paar Spiele ohne Erfolgserlebnis, das tut natürlich gut. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, sagte er. Die Mannschaft stellte der schnelle Flügelstürmer in den Vordergrund: „Das war ein ganz schweres Spiel, in unserer Situation und der von Dresden ging es um sehr viel. Das ist Abstiegskampf, da musst du dreckig spielen und so auftreten wie wir heute“, sagte Blum. „Du musst ruhig bleiben, darfst nicht hektisch werden. Respekt an die Mannschaft, wie sie das geschafft hat.“