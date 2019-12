VfL Bochum bangt noch um den Einsatz von Ganvoula

„Wir können am Sonntag einen versöhnlichen Abschluss schaffen. Darauf werden wir uns in dieser Woche konzentriert vorbereiten.“ Thomas Reis, Trainer des VfL Bochum, hat den wichtigen Sieg gegen Hannover 96 zwar noch nicht abgehakt, der Blick aber geht naturgemäß vor allem voraus. Der SSV Jahn Regensburg kommt am vierten Advent (13.30 Uhr) ins Ruhrstadion. In eines von nur zwei Zweitliga-Arenen neben dem Stadion in Aue, in dem der Gast noch nicht gewinnen konnte in dieser Saison.

Eine weitere Serie soll am Sonntag fallen

Ein Remis aber ist nicht das Ziel, sondern ein Sieg. Noch hat der VfL Bochum in dieser Spielzeit nicht zwei Spiele in Folge gewinnen können, auch diese Serie soll nun enden, nachdem in den ersten 100 Tagen unter Trainer Thomas Reis so manche Serie ad acta gelegt wurde. Am neunten Spieltag gelang der erste Saisonsieg in Heidenheim (3:2). Am 12. Spieltag feierte der VfL den ersten Heimsieg nach zuvor fünf Remis gegen Nürnberg (3:1). Am 15. Spieltag gelang der erste - und bisher einzige – Sieg ohne Gegentor (2:0 gegen Aue). Und gegen Hannover (2:1) am 17. Spieltag sind nun auch die ersten eigenen Heimspiel-Treffer auf das andere Tor gefallen, auf das vor der Westkurve.

Nürnberg und Dresden im Kellerduell

Bei einem Sieg gegen den nur noch um drei Punkte besseren SSV Jahn Regensburg hätte der VfL, der unter Trainer Reis im Schnitt 1,5 Punkte pro Partie holte, 23 Zähler und damit etwas Luft im Abstiegskampf gewonnen, zumal sich der Sechzehnte Nürnberg und Schlusslicht Dresden im direkten Duell gegenüberstehen am Freitag.

So erklärt Trainer Reis seine taktische Variante - und übt auch Selbstkritik

Manuel Wintzheimer überzeugte gegen Hannover. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

Gegen Hannover setzte Reis erstmals auf Stoßstürmer Silvere Ganvoula und Manuel Wintzheimer als hängende Spitze gemeinsam in der Startelf. Wintzheimer sollte mit dem aggressiven Anlaufen und als Spieler, der in die Räume zieht, eine andere Variante ins Spiel bringen. Chung-Yong Lee, den er ersetzte, ist eher der Typ, der den Ball in den Fuß gespielt haben will, erläuterte Reis.

Das Konzept ging auf in Durchgang eins, in Halbzeit zwei stellte Hannover auf eine Raute um - und brachte Bochum vor große Probleme. Erst spät im Verlauf stellte auch Reis auf Raute um, Mann gegen Mann also, „das nehme ich auch auf meine Kappe“, hinterfragte er sich selbstkritisch, ob er taktisch früher hätte reagieren müssen. Letztlich ging es dank der Paraden von Manuel Riemann gut, „der Sieg war Gold wert, wir hatten diesmal auch das nötige Glück. Wir wissen das einzuordnen, wir wissen, dass noch vieles besser werden muss“, sagt der Trainer.

Nackenprobleme bremsen Ganvoula aus

Fraglich ist allerdings, ob er Torjäger Ganvoula überhaupt einsetzen kann. Der Neun-Tore-Mann wurde am Wochenende und am Montag behandelt, er hat Nackenprobleme, die ein Kopfballspiel nicht zulassen. „Wir müssen von Tag zu Tag schauen, ob und wann er wieder ins Training einsteigen kann“, sagt Reis. Danilo Soares indes gab Entwarnung: Der gegen Hannover wegen muskulärer Probleme ausgewechselte Linksverteidiger trainierte am Montag wieder mit.