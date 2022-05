VfL Bochum: Asano überzeugt gegen Bielefeld mit Tempo

Bochum Beim 2:1 gegen Arminia Bielefeld zeigte Takuma Asano eine gute Leistung. Auch andere Bochumer Spieler überzeugten. Die VfL-Einzelkritik.

Manuel Riemann: Im Hinspiel, dass die Bochumer mit 0:2 verloren, faustete er sich einen Ball selbst ins Tor. Im Rückspiel hatte er zunächst die Bielefelder Fans im Rücken. So bekam er aus nächster Nähe den Bielefelder Jubel beim 1:1 mit. Ließ sich aber nicht aus dem Spiel bringen, agierte wie so oft in dieser Saison als elfter Feldspieler. Riemann bestätigte aber ebenso erneut, dass er einer der besten Torhüter ist. Hatte im Gegensatz zu seinem Gegenüber Stefan Ortega lange wenig zu tun, beziehungsweise ließ es so aussehen, dass es in der Bundesliga ein leichtes ist, Bälle mit gutem Stellungsspiel zu halten. Note: 2,5