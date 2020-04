VfL Bochum: Akustik-Heimspiel im Ruhrstadion für guten Zweck

Bochum. Der VfL Bochum lädt ab 2. April jeweils donnerstags zum Akustik-Heimspiel im Ruhrstadion ein. Zum Auftakt gibt es ein Konzert von Michael Wurst.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum lädt ab diesem Donnerstag, 2. April, zum Akustik-Heimspiel ein. Im ansonsten leeren Vonovia-Ruhrstadion wird zum Auftakt Michael Wurst singen, live zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Vereins und für einen guten Zweck.

Wie der Verein mitteilt, startet der VfL Bochum im Rahmen seiner im Leitbild verankerten sozialen Verantwortung und gebündelt unter der Dachmarke „Hier, wo das Herz noch zählt“ zahlreiche Hilfsaktionen, ein Schwerpunkt ist dabei die „Bochumer Gemeinschaft“. Gerade in Zeiten des grassierenden Coronavirus sei dieser Leitsatz für alle beim VfL aktueller denn je, so der Klub: „Wir wollen helfen. Das schaffen wir als Gemeinschaft besser.“ Als starke Bochumer Gemeinschaft werden Projekte umgesetzt – wie nun das Akustikheimspiel.

Livestream auf dem YouTube-Kanal des VfL Bochum – Spenden sind willkommen

Der Ball rollt aktuell nicht im Vonovia-Ruhrstadion, dennoch steigt in Bochums „Schmuckkästchen“ in den kommenden Wochen ein kleines Event. Und zwar beim Akustikheimspiel, zu dem der VfL Bochum bis auf weiteres jeden Donnerstagabend um 18.48 Uhr einlädt. Die Aufführungen dienen dem guten Zweck: Während der Akustikheimspiele werden Spenden an ausgewählte soziale Projekte, Institutionen oder Vereine gesammelt. Jede/r kann live dabei, wenn auch aus den bekannten Gründen nicht vor Ort. Dafür aber am Bildschirm, Tablet oder Handy – denn der VfL sendet das Akustikheimspiel mit immer wechselnden Künstlern per Livestream auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal.

Michael Wurst singt eine Halbzeit lang - Hilfe für Simon Zollers Aktion

Den Auftakt macht am Donnerstag, 2. April, VfL-Stadionsprecher Michael Wurst, schließlich kennt sich der Sänger bestens „anne Castroper“ aus. Dauer: etwa eine Halbzeit, also rund 45 Minuten Livemusik.

Hilft mit einer Spendenaktion Amateurklubs: Simon Zoller. Foto: Bernd Thissen / dpa

Spendenziel des ersten Akustikheimspiels am 2. April ist die von VfL-Profi Simon Zoller initiierte Aktion „Spende deine Trikotnummer“, die Fußballvereine im Amateurbereich unterstützt. Simon Zoller will gemeinsam mit den Partnern „GABFAF“ (Gemeinsames Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs) und dem Verein „FC PlayFair!“ Amateurklubs helfen. Spendenkonto und die entsprechenden PayPal-Daten werden während des Livestreams immer wieder eingeblendet.

Adresse: www.youtube.com/user/MeinVfL1848