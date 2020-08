Twitter-Hit: NBA-Profi trägt Kult-Trikot des VfL Bochum

Uwe Gospodarek trägt in der Saison 1997/98 das Regenbogentrikot des VfL Bochum.

Bochum. In den USA erfährt der VfL Bochum derzeit ungeahnte Popularität. Ein NBA-Basketballer hat Gefallen an einem Trikot des Zweitligisten gefunden.

Dariusz Wosz, Peter Peschel, Mirko Dickhaut - sie alle gehörten zum Kader des VfL Bochum 1997/1998, der damals das legendäre Regenbogentrikot durch die Bundesliga trug und die Liga ein ganzes Stück bunter machte. Ähnlich stilsicher war auch das Trikot vom damaligen VfL-Keeper Uwe Gospodarek - und schon bald bekamen die Trikots der Bochumer echten Kultstatus - bis heute.

Casual Sunday pic.twitter.com/3Suq6fev6w — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 9, 2020

In diesen Tagen erfährt der Dress von Gospodarek überraschenderweise neue Popularität. Denn Gary Trent Jr., seines Zeichens Profi in der nordamerikanischen Profi-Basketballliga, präsentierte sich nun auf dem Weg vom Mannschaftsbus seiner Portland Trail Blazers zur Halle in dem knalligen Outfit des ehemaligen Bochum-Keepers.

VfL Bochum reagiert bei Twitter

Der Klub aus Oregon postete ein Foto des 21-Jährigen auf Twitter, die passenden Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Auch der VfL Bochum reagierte auf die unerwartete Werbung für den Zweitligisten - in lässiger Manier. "Müssen wir wohl nochmal ins Merch-Sortiment aufnehmen", hießt es von Seiten des VfL. Zahlreiche Bochum-Fans würden da wohl nicht "Nein" zu sagen, wie auch die Kommentare unter dem Tweet des VfL zeigen.