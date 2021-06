Testspiel-Kracher für den VfL Bochum: Zoller gegen Buffon

Bochum Der Aufsteiger beginnt am 28. Juni vor 200 Fans mit der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Der Sommerfahrplan hat ein besonderes Highlight.

Er war Welttorhüter und Weltmeister. Sein Trophäenschrank platzt. Gianluigi Buffon ist eine Legende und am 21. Juli Gegner von Simon Zoller und Co.! Der VfL Bochum hat den Sommerfahrplan weitestgehend festgezurrt und bietet ein echtes Highlight auf: Im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol tritt der Bundesliga-Aufsteiger gegen den FC Parma an - und Gianluigi Buffon.

Die 43-jährige Torwart ist trotz der vielen Titel mit Juventus Turin und Paris Saint-Germain noch immer nicht müde. Zur neuen Saison verlässt er Juventus Turin und kehrt zu seinem früheren Klub Parma zurück. Glück für die VfL-Spieler um Stürmer Zoller, die so auf eine echte Legende treffen. Das Spiel will der VfL live über seine Kanäle streamen.

VfL Bochum plant mit 200 Fans

. Kommenden Montag versammelt Trainer Thomas Reis seine Mannschaft auf dem Leichtathletik-Platz am Stadion (im Vonovia-Ruhrstadion wird der Rasen getauscht). Zum Auftakt dürfen auch Fans dabei sein: Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden es allerdings lediglich 200 sein, die sich vorab anmelden müssen. Bei mehr Anmeldungen entscheidet das Los. Zugelassen werden nur die, die entweder getestet, geimpft oder genesen sind. Näher kommen die Bochumer Anhänger ihrer Mannschaft danach nicht mehr. Bei den bis jetzt geplanten drei Testspielen, die in Bochum stattfinden, sind keine Zuschauer zugelassen.

Bereit für den Trainingsstart am 28. Juni: Trainer Thomas Reis (rechts) und Kapitän Anthony Losilla vom VfL Bochum. Foto: Firo

Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz und Reis haben bei der Vorbereitung auf eine klassische Steigerung gesetzt. Anfang Juli wird zunächst gegen unterklassige Teams getestet, darunter sind zwei Heimspiele gegen Drittligist SC Verl (10. Juli) und Regionalligist Bonner SC (14. Juli). : Neben Gastgeber MSV Duisburg (3. Liga) nimmt auch der DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund teil.

Bundesliga-Start am 13. August

Vom 18. bis 25. Juli wechseln die Bochumer um Kapitän Anthony Losilla nach Südtirol. Im Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz soll der Feinschliff für die erste Bundesliga-Saison seit elf Jahren gemacht werden. Neben Parma testet der VfL auch gegen den Serie-A-Klub FC Turin.

Nach einem Testspiel gegen Vitesse Arnheim ist noch ein weiteres geplant. Die Bundesliga beginnt am 13. August, die erste Runde des DFB-Pokals findet ab dem 6. August statt.

Der Sommerfahrplan des VfL Bochum:

28. Juni, 11 Uhr: Trainingsauftakt

29./30. Juni: Leistungstests (nicht öffentlich)

7. Juli, 18:30 Uhr: Testspiel, SSVg Velbert 02 - VfL Bochum 1848

10. Juli, 13:30 Uhr: Testspiel, VfL Bochum 1848 - SC Verl

14. Juli, 16 Uhr: Testspiel, VfL Bochum 1848 - Bonner SC

17. Juli, 15 Uhr: Cup der Traditionen in Duisburg (pro Spiel 45 Minuten) - 15 Uhr MSV Duisburg - Borussia Dortmund; 16 Uhr: Borussia Dortmund - VfL Bochum 1848; 17 Uhr: MSV Duisburg - VfL Bochum 1848

18. - 25. Juli: Trainingslager in der Ferienregion Kronplatz, Grais (Hotel Windschar, Ulrich-von-Tauffers-Str. 3, I – 39030 Gais, Südtirol)

21. Juli Testspiel: VfL Bochum 1848 - FC Parma

24. Juli:Testspiel, VfL Bochum 1848 - FC Turin

29. Juli, 16:30 Uhr: Testspiel, VfL Bochum 1848 - Vitesse Arnheim

31.07.2021: Testspiel geplant

06. - 09. August: 1. Runde DFB-Pokal 2021/22

13. - 15. August: Bundesliga-Saison 2021/22, 1. Spieltag

