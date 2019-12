Spiel und Sieg gegen Hannover 96 spiegelt die Hinrunde wider

Manuel Riemann könnte es vielleicht wirklich mal mit Pokern versuchen. Wenn sich der Torwart des VfL Bochum nach den Spielen seines Teams den Fragen der Journalisten stellt, ist ihm nicht anzusehen, ob er gerade über einen Sieg oder eine Niederlage spricht. Nach dem 2:1 gegen Hannover 96 erinnerte er erneut daran, dass der VfL Bochum ja nun nicht der FC Bayern München sei. „Wir dominieren den Gegner nicht über ein komplettes Spiel.“ Diesmal gegen Hannover aber immerhin über 45 Minuten. Das reichte für einen halbwegs versöhnlichen Abschluss der Hinrunde.

20 Punkte, Platz elf. Der VfL beendet die erste Saisonhälfte im Mittelfeld der Liga. Das Spiel gegen Hannover war dabei, so empfand es nicht nur Spielführer Anthony Losilla, mit guter erster und deutlich schwächerer zweiter Hälfte, „ein Spiegelbild der gesamten Hinrunde“. Wobei die Bochumer selten in den ersten 17 Partien der Saison so spektakulär vor einem Tor kombiniert hatten.

Das erste Tor auf die Westtribüne

„So stelle ich mir das vor“, sagte Trainer Thomas Reis. Er ist seit dem sechsten Spieltag Trainer des Teams. Er arbeitet seitdem daran, dass sein Team seine Handschrift trägt. Vor dem 1:0 hatte Saulo Decarli auf Losilla gepasst. Der lenkte den Ball mit der Hacke zu Silvere Ganvoula weiter, der wiederum mit der Hacke zu Cristian Gamboa. Dessen Pass in die Tiefe fand Manuel Wintzheimer und der den Weg ins Tor. Es war das erste Tor auf die Westtribüne. 30 Tore hat der VfL in der Hinrunde erzielt. Das schönste schaffte er im letzten Spiel der Hinrunde.

Die ersten 45 Minuten hatten damit auch einen vorderen Platz in der Reihe der guten Hälften des VfL der ersten 17 Spiele gefunden. Wobei das in erster Linie daran liegt, dass der VfL so selten überzeugt hat. Manche Ergebnisse und Spiele aber entfalten erst im Rückblick ihre ganze Kraft.

Später Ausgleich gegen Bielefeld

So zum Beispiel das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Da führte der VfL kurz vor Ende mit 3:2. Erst Losilla sorgte mit einem Eigentor für das 3:3. Bielefeld gewann danach bis zum letzten Hinrundenspiel in Heidenheim, wo es ein 0:0 gab, jedes Auswärtsspiel. Bielefeld ist Erster und auf dem Weg ins Oberhaus.

Gegen den VfB Stuttgart und den Hamburger SV verloren die Bochumer jeweils knapp. Die Teams liegen auf den Plätzen zwei und drei. Gegen den Vierten Heidenheim (3:2) und den Fünften Erzgebirge Aue (2:0) gab es dagegen Siege, die durchaus den Zusatz „souverän“ erlauben.

Schwach gegen Regensburg und Kiel

Richtig schlecht spielten die Bochumer nur im ersten Saisonspiel beim 1:3 bei Jahn Regensburg und beim 1:3 in Kiel. Da enttäuschte das Team aber jeweils komplett. Einmal unter Robin Dutt. Einmal unter seinem Nachfolger Thomas Reis. Nach dem Spiel in Kiel richtete Sportvorstand Sebastian Schindzielorz klare Worte an die Mannschaft. Das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Bayern München war dann die Wende zum Besseren. Noch nicht zum Guten. Dafür stimmten auch danach die Ergebnisse nicht immer.

Zum Beispiel das in Fürth nicht. Da verpasste der VfL zumindest ein Unentschieden. Es wäre das neunte der Hinrunde gewesen. Die erzielten acht Unentschieden aber sorgen dafür, dass der VfL eben nicht nach oben schauen darf, sondern nach unten schauen muss.

Rückspiel gegen Regensburg

Zum Start in die Rückrunde geht es nun zwei Tage vor Weihnachten gegen Regensburg. „Da wollen wir noch einmal richtig einen raushauen“, sagte Innenverteidiger Simon Lorenz nach dem Sieg gegen Hannover. Ein Sieg wäre der Stimmung beim VfL unter dem Weihnachtsbaum und zum Jahreswechsel enorm zuträglich.