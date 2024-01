VfL Bochum So wirken sich Asien- und Afrikacup auf den VfL Bochum aus

Bochum Mit Takuma Asano hat der VfL Bochum einen Spieler beim Asiencup. Die ersten Gegner des Jahres sind stärker betroffen.

Am Samstag beginnen die Kontinental-Meisterschaften von Asien und Afrika. Sie haben großen Einfluss auf die Top-Teams in der Bundesliga wie Leverkusen, München und Stuttgart. Und spätestens wenn es um Stuttgart geht, ist dann auch der VfL Bochum involviert. Der muss auf Takuma Asano verzichten, weil der mit Japan beim Asiencup spielt. Der VfB Stuttgart, gegen den der VfL Bochum am 20. Januar spielt, aber muss unter anderem ebenso auf seinen bisher besten Torjäger verzichten.

Das Wort „Wettbewerbsverzerrung“ nehmen die Strategen der Bundesligisten nicht in den Mund - Einfluss aber werden die Abstellungen wohl trotzdem haben. Die Terminierung von Afrika- und Asien-Cup wird allgemein als extrem unglücklich beschrieben. Die Turniere in Afrika und Asien hätten allerdings gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt stattfinden sollen.

Vier Spieler fehlen dem VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum

Für beide waren zuletzt Termine im Sommer vorgesehen. Doch in der Elfenbeinküste ist im Juni und Juli Regenzeit. Die Asienmeisterschaft hätte schon im vergangenen Sommer in China stattfinden sollen, wurde wegen der Corona-Pandemie nach Katar verlegt und wegen der klimatischen Bedingungen auf den Jahresbeginn vorgezogen. Deutsche Klubs stellen insgesamt 32 Spieler für die beiden Turniere ab.

Bei Werder Bremen, am kommenden Sonntag der erste Gegner des Jahres und damit der letzte Gegner der Vorrunde, wird Naby Keita fehlen. Er spielt für Guinea beim Afrikacup.

Dem Tabellendritten VfB Stuttgart, gegen den der VfL Bochum am 20. Januar das Heimspiel zum Start in die Rückrunde bestreitet, werden vier Spielen fehlen. Mit Serhou Guirassy (Guinea) der bisher beste Torjäger, und dazu zudem Silas (DR Kongo), Hiroki Ito (Japan) und Woo-Yeong Jeong (Südkorea).

Abstiegskontrahenten des VfL Bochum stellen kaum Spieler ab

Auch Borussia Dortmund, der dritten Gegner des Jahres, muss mit Ramy Bensebaini (Algerien) und Sebastien Haller (Elfenbeinküste) auf zwei Spieler verzichten. Beide aber spielen derzeit ohnehin keine große Rolle.

Bei der unmittelbaren Abstiegskonkurrenz des VfL Bochum halten sich die Abstellungen im überschaubaren Rahmen. Zwei Vereine sind betroffen. So fällt bei Union Berlin Aisa Laidouni (Tunesien) aus und beim FSV Mainz 05 Jae-Sung Lee (Südkorea).

