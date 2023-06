So überrascht reagiert der VfL Bochum auf geleakten Spielplan

Bochum. Der Bundesliga-Spielplan wird früher bekannt als geplant. Verdutzt reagieren darauf auch die Vereine. Der VfL Bochum zeigt dabei viel Humor.

Fußballfans hatten sich am Freitag auf die Veröffentlichung des Spielplans für die kommende Saison eingestellt. Um 12 Uhr sollte dies geschehen, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auf ihrer Homepage verkündete. Doch dann das: Schon knapp zwei Stunden vorher kursierten die Pläne bereits in den Sozialen Medien, nachdem es am Donnerstag schon erste Termine durch einen Fehler beim 1. FC Köln bekannt geworden waren. Die DFL veröffentlichte die Pläne dann am Freitag doch schon gegen 11 Uhr - nachdem ohnehin jeder Bescheid wusste.

🫥 Ey, @DFL_Official, war nicht 12 Uhr abgemacht? 👀



Wir arbeiten noch ein bisschen an unserem Video weiter und posten dann gleich auch mal den #meinVfL-Spielplan! ✌️🏼 Immer mit der Ruhe... ☕️ pic.twitter.com/tRrrXpb0ag — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 30, 2023

Überrascht davon wurden auch die Klubs selbst, unter anderem der VfL Bochum. " Ey DFL, war nicht 12 Uhr abgemacht? Wir arbeiten noch ein bisschen an unserem Video weiter und posten dann gleich auch mal den VfL-Spielplan. Immer mit der Ruhe..." Dazu postete der VfL um kurz nach 11 Uhr ein GIF von US-Schauspieler John C. Reilly aus einem bekannten Sketch als verrückter Professor.

Bochum und Dortmund im frühen Derby

Nach dem dramatischen Finale der Vorsaison startete die heiße Phase der neuen Spielzeit mit einer kleinen Panne, sportlich soll es dann weniger holprig werden. Schließlich will die Konkurrenz den Dauer-Champion nach elf Jahren endlich vom Thron stoßen. Zum 113. Mal treffen die Münchener auf die Bremer, kein Duell gab es im deutschen Oberhaus häufiger. „Die Ansetzung ist nochmal eine Auszeichnung für unsere letzte Saison“, schwärmte Werder-Coach Ole Werner. Das sei „eine besondere, große Aufgabe“.

Die Herausforderer aus Dortmund und Leipzig starten gemäß des mit spezieller Software entwickelten Spielplans mit kniffligen Aufgaben gegen Köln und Leverkusen. Der VfL Bochum bekommt es zum Augtakt auswärts mit dem VfB Stuttgart zu tun. Beide Teams treffen schon am 2. Spieltag im Derby aufeinander. Bochum trifft am 5. Spieltag auf den FC Bayern, Dortmund am 10. Spieltag.

