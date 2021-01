Sieg gegen Nürnberg bringt Bochum die Tabellenführung

Bochum. Der VfL Bochum ist nach dem 3:1-Heimsieg über den 1. FC Nürnberg zumindest über Nacht Spitzenreiter der 2. Bundesliga.

Robert Tesche strahlte im ganzen Gesicht. Der Mittelfeldspieler des VfL Bochum wusste ganz genau, was ihm da gerade für ein Kunststück gelungen war. Sein Traumtor entschied das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg und schickte den Zweitligisten zumindest vorübergehend an die Spitze der Tabelle. Tesche ließ sogar noch ein weiteres Tor zum 3:1 (1:1)-Sieg folgen. Konkurrent Hamburger SV spielt am Montag gegen den VfL Osnabrück.

Dem Doppelschlag von Tesche ging ein hart umkämpftes Spiel voraus. Die Gäste aus Nürnberg gingen nach einer umstrittenen Szene durch Torjäger Manuel Schäffler (29.) in Führung. Robert Zulj glich fast im Gegenzug aus (31.). Es dauerte aber noch eine Stunde, bis Robert Tesche zu seiner großen Show ansetzte und den VfL auch ohne Fans feiern ließ.

Blum-Ersatz Bockhorn sorgt für viel Druck

Vier Heimspiele in Folge hatte der VfL zuletzt gewonnen. Doch der statistische Rückenwind wurde vor der nächsten Aufgabe etwas gebremst. Im Training zwickte wieder die Wade von Danny Blum. Der 30-jährige Außenstürmer fällt nach einer Prognose von Thomas Reis zwei Wochen aus. Nach einem Ersatz musste der Trainer nicht lange suchen: Der vielseitige Herbert Bockhorn hatte sich zuletzt mit seinen Leistungen förmlich aufgedrängt. Reis schätzt an dem 25-Jährigen seine Eins-gegen-eins Qualitäten, und die stellte der flinke Angreifer gleich unter Beweis. Auf der linken Seite sorgte er für Druck und Gefahr. Gerrit Holtmann wechselte auf die rechte Seite. Eine gute Entscheidung: Holtmann fühlte sich dort offenbar wohl, nahm in der 20. Minute Tempo auf und verpasste nur knapp den Führungstreffer.

Der VfL hatte das Spiel gegen die robusten Gäste im Griff. Nürnberg sucht noch nach seiner Form Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen den Hamburger SV. Von Beginn an auffällig: Die Zweikampfhärte. Ein eben solches Duell sorgte für den überraschenden Rückstand. Nürnbergs Tim Krauß stieg gegen Robert Tesche hart ein, Schiedsrichter Guido Winkmann ließ weiterlaufen. Die Franken spielten den Konter aus, an dessen Ende Torjäger Manuel Schäffler zum 1:0 abschloss. Sehr zum Ärger des VfL: Tesche lag immer noch verletzt am Boden, hielt sich den Knöchel. Der Mittelfeldspieler rappelte sich wieder auf, trabte zum Anstoß.

Zulj schaltete einmal mehr schneller als alle anderen

Der Gegenschlag ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Minuten später schlug Holtmann eine Flanke, Rechtsverteidiger Cristian Gamboa verlängerte per Kopf. Robert Zulj schaltete einmal mehr schneller als alle anderen und glich zum 1:1 aus. Für Zulj war es schon der achten Saisontreffer.

Der Gleichstand war wieder hergestellt, die Spielanlagen blieben auch gleich. Der VfL versuchte spielerisch zum Erfolg zu kommen, Nürnberg hielt mit Härte dagegen. Kurz vor der Pause lotete Sarpreet Singh die Grenzen des Erlaubten gegen VfL-Kapitän Anthony Losilla aus. Winkmann ließ die Gelbe Karte stecken.

Duell mit Brisanz

Der Unparteiische griff insgesamt selten ein. Vor allem das Duell zwischen VfL-Innenvterieidger Armel Bella-Kotchap und Nürnberg-Stürmer Schäffler hatte Brisanz. Der junge Bochumer schlug sich auch nach der Pause wacker.

Die Partie wurde ausgeglichener. In der 57. Minute kam Nürnbergs Singh frei zum Kopfball, auf der Gegenseite nahm Holtmann Fahrt auf. Er sah den zentral lauernden Zulj. Doch diesmal warf der Abschluss des 28-Jährigen zu unplatziert.

Kurz darauf leistete sich Bella-Kotchap einen Fehler im Mittelfeld. Nürnberg spielte schnell nach vorne, Schäffler verzog völlig freistehend. Das Spiel wurde nun wild. Nürnberg wurde noch aggressiver, Schäffler hatte eine weitere aussichtsreiche Kopfball-Chance. Allein Holtmann blieb ein Aktivposten. Und er leitete auch das Traumtor von Robert Tesche ein. Holtmann spielte auf Zulj in den Strafraum, der eine weite Flanke auf Linksverteidiger Danilo Soares legte. Der Brasilianer legte ab auf Tesche. Nach gewonnenem Zweikampf zog der Routinier ab, Nürnberg-Torhüter Christian Mathenia hechtete, doch der Ball blieb unerreichbar und schlug am langen Pfosten in den Winkel ein. Ein Treffer, der gute Chancen auf das Tor des Jahres haben dürfte (74.) . Aber Tesche hatte noch nicht genug: Nach einem Freistoß von Zulj kam er in der 83. Minute frei zum Abschluss. Doppelpack für Tesche. Tabellenführung für den VfL.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: