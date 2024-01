RevierSport-Sonderheft zur Rückrunde ab sofort vorbestellbar

Kommt in der Rubrik „Frag deinen Star“ zu Wort: VfL Bochums Kapitän Anthony Losilla.

Essen. Das RevierSport-Sonderheft zur Rückrunde erscheint am 19. Januar. Vorbestellbar ist es ab sofort.

Zum mittlerweile 73. Mal erscheint am 19. Januar 2024 das RevierSport-Sonderheft. Der Klassiker zum Fußball im Revier ist ab sofort online vorbestellbar (Versand erfolgt ab 19. Januar)! Spannende Hintergrundberichte und aktuelle Informationen zu unseren Teams aus dem Westen.

Von der 1. und 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Regionalliga West über Frauenfußball bis hin zu den Junioren. Kompakt auf 140 unterhaltsamen Seiten präsentieren wir euch für nur 5,50 Euro Hintergrundinformationen, Zahlen, Umfragen, Interviews, Personalgeschichten und die Spielpläne vom BVB über den VfL Bochum, FC Schalke 04, MSV Duisburg oder RWE bis zu den Landesligen.

RevierSport-Sonderheft mit Uli Borowka, Anthony Losilla und Revier-Legenden

Und dazu empfängt euch auf den ersten Seiten Uli Borowka mit seiner Kolumne „Hömma“ über seine kuriose Zeit beim DSC Wanne-Eickel, gibt Anthony Losilla in der beliebten Rubrik „Frag deinen Star!“ intime Einblicke in sein Leben als Profifußballer und schauen mit uns die Revier-Legenden Peter Peschel, Erwin Koen, Dietmar Schacht, Mike Terranova, David Odonkor und Bernard Dietz auf die Leistungen ihrer Ex-Klubs in der Hinrunde zurück.

Eine Reihe von unterhaltsamen Dönekes zu unseren Vereinen aus dem Revier runden das bunte Potpourri an Geschichten und Informationen auf prall gefüllten 140 Seiten ab.

RevierSport-Sonderheft mit Mix aus Aktualität und Rückblick

Auch wenn die Protagonisten nur kurz in der Winterpause waren, einschneidende Veränderungen bei den großen Klubs gab es dennoch. Der BVB verpflichtete für den Trainerstab die Klubidole Sven Bender und Nuri Sahin. Der FC Schalke 04 will mit dem ehemaligen „Eurofighter“ Marc Wilmots als Sportdirektor an alte Erfolge anknüpfen.

Neben der Aktualität wird es auch den einen oder anderen Blick zurück geben. Vor 30 Jahren gab es zum Beispiel den DFB-Pokal-Finaleinzug von Rot-Weiss Essen, der ohne eine Schneeschlacht in Jena nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, wir haben einen interessanten Mix zusammengestellt. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und eine interessante Rückserie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum