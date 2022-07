Podcast: Was beim VfL Bochum gut läuft – und woran man arbeitet

Gais. Der VfL Bochum bereitet sich im Trainingslager in Gais auf die neue Saison vor. Unser Reporter schildert seine Eindrücke in einer Sonderfolge.

Seit vergangenem Sonntag schwitzen die Profis des VfL Bochum in der italienischen Sonne. In Gais/Südtirol bereitet sich der Bundesliga-Klub auf die zweite Saison im Oberhaus vor. Am Sonntag geht es zurück ins Ruhrgebiet, wo sich der Feinschliff für das erste Pflichtspiel am 30. Juli im DFB-Pokal bei Regionalligist Viktoria Berlin geholt wird.

VfL Bochum: Podcast-Sonderfolge zum Trainingslager

Im Trainingslager also ist nun Zeit für ein Zwischenfazit. Darum geht es in der Sonderfolge unseres Podcasts "fußball Inside". Moderator Timo Düngen spricht dabei mit VfL-Reporter Christian Woop, der die Bochumer in dieser Woche in Südtirol begleitet.

Zu besprechen gibt es einiges: Auf welcher Position muss sich der VfL Bochum für die neue Saison noch verstärken? Woran arbeitet der Klub derzeit in Gais? Und was passiert eigentlich mit den Millionen-Einnahmen, die der VfL für Maxim Leitsch, Armel Bella-Kotchap und Sebastian Polter generiert hat? Außerdem nimmt unser Reporter mit in seinen Arbeitsalltag und erklärt, wie es im Trainingslager zugeht.

VfL Bochum: So geht es auf dem Transfermarkt weiter

Natürlich geht es auch um aktuelle Personalfragen. Der VfL Bochum hatte den ukrainischen Nationalspieler Ivan Ordets von Dinamo Moskau verpflichtet. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger erhält beim Revierclub einen Vertrag bis zum Saisonende. Unser VfL-Experte erklärt, was vom neuen Mann für die Bochumer Defensive zu erwarten ist und was sonst noch auf dem Transfermarkt passieren soll.

Die Sonderfolge unseres Podcasts "fußball inside" zum Trainingslager des VfL Bochum können Sie hier verfolgen. Viel Spaß beim Zuhören!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum