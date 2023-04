VfL Bochum Nur 19 Spiele verpasst: So schlecht schneidet der VfL Bochum ohne Losilla ab

Essen. Der VfL Bochum muss bei Union Berlin (16. April) auf seinen Spielführer verzichten. Anthony Losilla ist auch mit 37 Jahren unverzichtbar.

Es war ein bitterer Ostersonntag für den VfL Bochum. Der Bundesligist verpasste einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf und kassierte gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart eine 2:3-Heimpleite.

Anstatt den Abstand auf den Relegationsplatz zu vergrößern, beträgt der Vorsprung "nur" noch drei Zähler. Zwar hat der VfL weiterhin alles in der eigenen Hand, aber trotzdem war die Stimmung nach dem Abpfiff bedrückt.

Zu der Enttäuschung über die Heimniederlage gab es eine weitere schlechte Nachricht. Denn: Anthony Losilla, Kapitän und Dauerbrenner der Bochumer, sah die fünfte Gelbe Karte und fehlt damit beim kommenden Auswärtsspiel in Union Berlin (16. April, 17.30 Uhr) gesperrt.

Letsch weiß um den bitteren Ausfall

Bislang stand der 37-Jährige in 25 von 27 Bundesliga-Partien in der Startelf. Wegen einer Roten Karte musste Losilla bereits bei Werder Bremen (0:3) und im Derby gegen den FC Schalke 04 (0:2) zuschauen. Seine Mannschaft holte null Punkte und schoss kein Tor.

Nach dem Abpfiff erklärte Trainer Thomas Letsch im Hinblick auf den Ausfall seines Kapitäns: "Das letzte Mal, als er raus war, haben wir null Punkte geholt. Er hat uns in den zwei Spielen massiv gefehlt und es wird auch jetzt nicht einfach. Aber wir müssen und werden eine Lösung finden. Es gibt zwei, drei Sachen, die ich im Kopf habe, die wir uns intensiv durch den Kopf gehen lassen."

Losilla fehlt fast nie - und dann punktet der VfL schlecht

Seit 2014 steht der Franzose an der Castroper Straße unter Vertrag und bestritt seitdem 302 Pflichtspiele für den VfL Bochum. In diesem Zeitraum verpasste er nur 19 Partien – gesperrt, krank, verletzt und zweimal stand er ohne Einsatz im Kader.

Die Bilanz ist dabei alles andere als positiv: vier Siege, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen. Das macht einen Punkteschnitt von 0,89. Besonders auffällig: Ohne Losilla fehlte häufig die defensive Stabilität. In den 19 Spielen kassierte Bochum satte 33 Gegentore.

Diese Statistik zeigt, wie wichtig Losilla für den VfL Bochum ist. Der Routinier ist zweikampfstark, präsent in der Luft, ballsicher und hat viel Erfahrung. Es wird spannend, wie Coach Letsch diesen Verlust in Berlin kompensieren – und auch die Bilanz aufpolieren will.

