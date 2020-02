Die VfL-Fans munterten auch Saulo Decarli auf: „Decarli, Decarli“, hallte es in der Montagnacht durchs Ruhrstadion. Decarli hatte mit seinem Fehlpass in Minute 80 das Stuttgarter Siegtor ermöglicht – Torwart Manuel Riemann nahm ihn in Schutz. Die Stimmen zum Spiel.

Thomas Reis, Trainer des VfL: „Leider Glückwunsch nach Stuttgart. Wenn man die beiden Halbzeiten übereinander legt, geht der Sieg wohl in Ordnung. Trotzdem hatte man in der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass wir einen Punkt holen können. In der ersten waren wir zu passiv. Wir wollten Stuttgart mehr beschäftigen in den Räumen, gegen den Mann spielen, das hat nicht so gut geklappt. Die zweite Halbzeit wollten wir aktiver gestalten, wir sind mehr vorne drauf gegangen, das tat unserem Spiel gut. Mein großer Kritikpunkt sind heute die technischen Probleme. Wir hatten gute Einschussmöglichkeiten, einige Konterchancen, aber enorme technische Fehler, ich habe selten so viele Flanken hinters Tor gesehen. Dann ist es natürlich sehr bitter, das 0:1 nach einem individuellen Fehler zu kassieren. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft Bereitschaft und Einsatz gezeigt hat in den letzten drei Spielen, stimmt mich frohen Mutes. Sie wird in Dresden gebraucht, das wird kein einfaches Spiel. Die technischen Dinge müssen wir am Samstag besser machen, die Konter besser ausspielen, dann werden wir auch in Dresden unseren Mann stehen.“(zur Unterstützung der Fans für Saulo Decarli): Wir müssen ja Geschlossenheit zeigen. Was die Fans an Unterstützung zeigen seit Wochen schon, das ist sensationell. Der Fehler ist sehr ärgerlich, aber das ist bei einem Abwehrspieler ja so. Bis zur 80. macht er ein sehr gutes Spiel, dann kommt der Fehler und du bist der Gelackmeierte. Aber in der Art und Weise sind wir auf dem richtigen Weg.“





Sebastian Schindzielorz, Sport-Geschäftsführer des VfL: „Es war ähnlich wie gegen den HSV. Wir haben alles versucht, alles reingeworfen, aber wir haben diesmal einen Fehler zu viel gemacht, den Stuttgart dann eiskalt ausnutzt. Das ist ganz bitter. Aber gegen Hamburg, in Wiesbaden und heute gegen Stuttgart haben wir eine gute Mentalität gezeigt, die wir auch in den nächsten Partien auf den Platz bringen müssen. Wir müssen das Positive mitnehmen.“





Maxim Leitsch, Verteidiger des VfL: „Die Niederlage ist extrem unglücklich. Wir haben in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gespielt, hatten auch Möglichkeiten und haben defensiv bis auf das Tor nichts zugelassen. Leider passiert ein individueller Fehler. Dresden wird ein ganz anderes Spiel, die brauchen die Punkte genauso wie wir. Wir wollen in den nächsten Spielen auch wieder die Punkte einfahren.“





Anthony Losilla, Kapitän des VfL: „Wir sind sehr frustriert. Wir haben eine ziemlich gute Leistung gezeigt, eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt, als wir auch nach vorne mehr gemacht haben. Aber wir haben null Punkte, nur das zählt in unserer Situation. Wir müssen trotzdem die positiven Dinge mitnehmen nach Dresden und von der Mentalität dort das gleiche Gesicht zeigen. Wenn wir mit der gleichen Einstellung in die nächsten Partien gehen, werden wir punkten, davon bin ich überzeugt.

(zur lautstarken Stimmung im Dresdner Stadion): Das können wir auch für uns ausnutzen. Wir können selbstbewusst dahin fahren.

(zur verbesserten Defensive): Wir fokussieren uns insgesamt mehr auf die Defensivarbeit als in der Hinrunde, aber wir müssen auch nach vorne unsere Situation noch besser nutzen, konzentriert bleiben, um ein Tor zu machen.





Manuel Riemann, Torwart des VfL: „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Mit so einer Niederlage kann ich deutlich besser leben als mit manch anderen, die ich hier auch schon erlebt habe. Ich hoffe, der Fehler wirft Saulo Decarli jetzt nicht um, der Junge hat jetzt zwei Riesenspiele gemacht, auch heute wieder. Solche Fehler passieren im Fußball.

(zu den Fan-Rufen für Decarli): Das ist gut von den Fans, wir schaffen es nur gemeinsam. Wir sind auf einem guten Weg, eine Einheit zu werden.

(zur zweiten Halbzeit): Dass wir verloren haben, lag nicht an Saulos Fehler. Stuttgart hat uns in der zweiten Halbzeit viel angeboten, daraus haben wir zu wenig gemacht. In den 15 Minuten nach der Pause wackelte der Gegner, da müssen wir zustechen.

(zur Balance Defensive/Offensive): Im Moment haben wir auch das Quäntchen Glück, dass nicht der erste Schuss des Gegners gleich reingeht. Das haben wir uns auch erarbeitet, wir spielen insgesamt etwas defensiver als in der Hinrunde. Wir arbeiten intensiver, auch die Stürmer machen die Wege mehr nach hinten mit.

(zur lautstarken Fan-Wand in Dresden): Ich halte es wie Olli Kahn. Je mehr Beschimpfungen und je mehr gegen Dich schreien, umso geiler find‘ ich das, ehrlich gesagt.“





Pellegrino Matarazzo, Trainer des VfB: „Wir haben ein sehr schweres Spiel gehabt. Bochum hat es uns schwer gemacht durch leidenschaftlichen Fußball. Wir haben es uns aber auch selbst schwer gemacht, weil wir uns in der guten ersten Halbzeit nicht belohnt haben. In der zweiten Halbzeit ist Bochum besser ins Spiel gekommen, wir haben ein bisschen die Ordnung verloren. Ich bin sehr froh, dass wir das 1:0 gemacht haben. Zum Schluss war das ein verdientes Ergebnis.“