Thomas Reis hatte bereits in der Woche klar seine Meinung geäußert. Der Trainer des VfL Bochum war dafür, dass der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga ausgesetzt wird. Er halte nichts von Geisterspielen, also von Spielen ohne Zuschauer. Dennoch bereitete er sein Team auf ein solches gegen den FC Heidenheim vor. Das Abschlusstraining am Freitag fand statt, als würde das Liga-Spiel tatsächlich ausgetragen werden. Wird es aber nicht. Am Freitagnachmittag entschied die Liga, den Spieltag zu verlegen. Der Spielbetrieb ruht vorerst.

Für die Profis des VfL Bochum heißt das zumindest für dieses Wochenende: trainingsfrei. Der Verein teilte mit, dass die Mannschaft am Samstag noch einmal versammelt werde und sie dann bis einschließlich Montag trainingsfrei habe. Geschäftsführer Sport des VfL Sebastian Schindzielorz: „Ab Dienstag, wenn die Entscheidung der DFL-Vertreter gefallen ist, werden wir dann beschließen, wie es mit dem Trainingsbetrieb weitergeht.“

Montag tagen die Vertreter der 36 Proficlubs

Am Montag tagen die Vertreter der 36 Proficlubs der Bundesliga und 2. Bundesliga, um über den weiteren Fortgang der Saison 2019/20 zu beschließen. Ein Vorschlag lautet, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April – also inklusive der Länderspiel-Pause – fortzusetzen. Schindzielorz kommentierte die Entscheidung der DFL hinsichtlich der Spieltagsverlegung zunächst wie folgt: „Die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen ist eine der derzeit vordringlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Wir haben in dieser Woche gesehen, welch eine Dynamik diesem Prozess innewohnt und welche Folgen er hat.“

Für Thomas Reis und seine Co-Trainer beginnt nun eine Phase, die sie in einer Saison noch nie hatten und voraussichtlich auch nie mehr haben werden. Neun Spieltage vor dem Ende der Saison müssen sie das Team auf einen noch nicht festgelegten Termin vorbereiten, am besten fit halten oder wieder fit machen.

Riemann kommt die Spielabsage gelegen

Torwart Manuel Riemann zum Beispiel kommt die Spielabsage durchaus gelegen. Er hat eine Knie-Op hinter sich, nachdem er sich beim Aufwärmen vor dem Darmstadt-Spiel verletzt hatte. Voraussichtlich wird er kein Spiel verpassen. Auch Danny Blum kann die Zeit nutzen. Der Linksaußen hatte seit dem Spiel. gegen Sandhausen Probleme mit der Wade. Die sollten in drei oder vier Wochen in jedem Fall auskuriert sein.

Reis konnte am Freitag nach dem Training noch nicht sagen, wie es mit dem Trainingsbetrieb im Falle der Aussetzung des Spielbetriebes weiter gehen wird. Möglich wäre zunächst ein Reduzierung des Trainings, damit die Spieler sich etwas regenerieren könnten. Danach aber müsste er das Training wieder anziehen, um die Spieler für die wahrscheinlich noch auszutragenden Spiele fit zu halten.

Problem wäre von innen nach außen verlegt worden

Das alles natürlich immer unter der Prämisse, dass bei keinem Spieler des VfL der Coronavirus festgestellt wird. Sollte dieser Fall eintreten, müsste das gesamte Team in häusliche Quarantäne. So wie aktuell schon die Profis von Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg.

„Der Spieltag hätte doch sowieso nicht komplett ausgetragen werden können“, sagte Reis am Freitagmittag und hatte immer noch die Hoffnung, dass auch das Spiel des VfL gegen Heidenheim abgesagt werden würde. „Auch deshalb, weil wir das Problem doch nur von innen nach außen verlegt hätten. Alle sollen soziale Kontakte und größere Gruppen meiden. Die Fans aber hätten sich doch jetzt dann eben nicht im Stadion, sondern vermehrt in den Kneipen getroffen.“

Das werden sie jetzt vielleicht auch tun. Nur ein Spiel des VfL Bochum werden sie dabei diesen Samstag nicht sehen. Auch kein Geisterspiel. Für das hat der Verein bereits 3000 sogenannte „Geisterspieltickets“ verkauft. Die Idee dazu kam von den Fans. Sie wollen damit den finanziellen Verlust des Vereins auffangen. Auch Reis wollte sich solche Tickets kaufen. „Damit will ich zeigen, dass ich diese Aktion gut finde. Besonders imponieren mir ja die Fans, die wenig Geld haben und uns dennoch jede Woche unterstützen.“