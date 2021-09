Mit wie viel Zuschauern kann der VfL Bochum bald planen?

Bochum Die neue Corona-Schutzverordnung in NRW erlaubt fast volle Stadien. Bochum spielt zunächst auswärts. Der Verein befindet sich in Gesprächen.

In der Aufstiegssaison musste der VfL Bochum auf seine Fans fast komplett verzichten. Bei den ersten Bundesliga-Heimspielen durften wieder Anhänger dabei sein. Die neue Corona-Schutzverordnung in NRW erlaubt wieder fast volle Stadien. Der BVB etwa könnte demnach fast 67.000 Tickets verkaufen. Mit wie viel Zuschauern kann der VfL demnächst planen?

Zunächst führt die Reise des VfL aber in die Ferne. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt das Team von Trainer Thomas Reis beim deutschen Vizemeister RB Leipzig an. Nach der Länderspielpause steht das Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger Greuther Fürth an. Am 24. Oktober empfängt der VfL Bochum Eintracht Frankfurt zum Heimspiel.

Beim 0:0 gegen Stuttgart bekamen VfL-Trainer Thomas Reis und seine Bochumer Mannschaft Unterstützung von 15.300 Zuschauern. Demnächst könnten es deutlich mehr sein. Foto: DPA

Zuletzt tankte der VfL beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart Zuversicht. In Leipzig wartet allerdings eine schwere Aufgabe auf die Bochumer. Wir tickern live von der Pressekonferenz an diesem Donnerstag um 13.15 Uhr.

Der Live-Ticker zur Pressekonferenz des VfL Bochum

13.32: Schindzielorz über die dreiwöchige Pause bis zum nächsten Heimspiel am 24. Oktober gegen Frankfurt: "Der Spielplan ist nun mal so. Ich würde auch gerne jedes Wochenende im Vonovia-Ruhrstadion spielen. Wir werden aber die Zeit nutzen, denn wir werden uns auch auf die Veränderungen einstellen müssen."

13.30 Uhr: Auf Länderspielreise sein werden: Armel Bella-Kotcha (U21), Takuma Asano (Japan), Silvere Ganvoula (Republik Kongo), Konstantinos Stafylidis (Griechenland) und Tjark Ernst (U19).

13.28 Uhr: Zum Boykott des Leipzig-Spiels einiger VfL-Fans sagt Reis: "Das muss jeder selbst entscheiden. Wir freuen uns auf das Spiel."

13.26 Uhr: Schindzielorz: Ich kenne die neue Corona-Schutzverordnung noch nicht. Generell wäre es wünschenswert, dass möglichst viele Zuschauer zurückkommen dürfen. Wir sind wie seit vielen Wochen im intensiven Austausch. Wir warten jetzt erstmal ab.

13. 24 Uhr: Mit der Krise von Leipzig beschäftigt sich Reis nicht. In der Bundesliga sei Leipzig auf einem guten Weg.

13.22 Uhr: Reis über den Gegner: "Leipzig hat ein sensationelles Umschaltspiel. Sie haben ein sehr hohes Pressing. Dadurch ergeben sich allerdings auch hinten Räume."

13.19 Uhr Reis über das Personal: Bei Cristian Gamboa reicht es definitiv noch nicht. Wir haben ihn langsam rangebracht und schauen, wie es in den nächsten Wochen läuft.

13.17 Uhr: Mindestens 500 VfL-Fans sind in Leipzig dabei. So viele Gästetickets wurden verkauft.

13.16 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

13 Uhr: Guten Tag! Ab 13.15 Uhr berichten wir live von der Pressekonferenz des VfL Bochum vor dem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig. Auf dem Podium sitzen neben Pressesprecher Jens Fricke Cheftrainer Thomas Reis und Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

