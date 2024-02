Live! Wie der VfL Bochum gegen Bayern überraschen will

Bochum Am Sonntag empfängt der VfL Bochum den FC Bayern im Ruhrstadion. Wie Thomas Letsch das Spiel angehen will, verrät er in der PK.

Thomas Letsch wird am Sonntag eine Premiere feiern. Im Heimspiel seines VfL Bochum gegen den FC Bayern (17.30 Uhr, DAZN) wird er erstmals als Heim-Trainer an der Seitenlinie stehen, wenn es gegen den Rekordmeister geht. Bislang erlebte er diese Spiele nur auswärts. Und jeweils gab es eine Klatsche. In der vergangenen Saison setzte es eine 0:3-Niederlage, in der Hinrunde schenkten Harry Kane und Co. seinem Team sogar sieben Gegentreffer ein.

Doch die Vorzeichen vor dem Heimspiel sind andere. Der VfL Bochum hat sich stabilisiert, Ausreißer nach unten gehören der Vergangenheit an. Und: der FC Bayern ist angeschlagen, verlor gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga und auch unter der Woche gab es in der Champions League bei Lazio Rom eine Pleite.

Wie bewertet Letsch also die Chancen auf Punkte gegen den Rekordmeister? Oder kann seine Mannschaft vielleicht sogar so überraschen wie vor zwei Jahren, als der VfL Bochum einen sensationellen 4:2-Heimsieg gegen den FC Bayern feierte? Thomas Letsch wird dazu am Freitagmittag ab 13.30 Uhr in der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen. Wir tickern die PK live für Sie.

VfL Bochum gegen FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Thomas Letsch live

Hier geht es um 13.30 Uhr los

