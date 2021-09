Live! Vier Wechsel vor Stuttgart-Spiel: VfL Bochum baut um

Bochum Das 0:7 beim FC Bayern hat beim VfL Bochum Spuren hinterlassen. Trainer Thomas Reis wechselt vor dem Heimspiel gegen Stuttgart viermal.

Trainer Thomas Reis reagierte auf das 0:7 des VfL Bochum in München mit vier Änderungen in der Startelf, die sich in der Trainingswoche bereits angedeutet hatten. Für Innenverteidiger Vasileios Lampropoulos darf Erhan Masovic erstmals in der Bundesliga von Beginn an verteidigen, neben dem gesetzten Armel Bella-Kotchap.

Die rechte Abwehrseite übernimmt Herbert Bockhorn für Konstantinos Stafylidis. Im Mittelfeldzentrum vertraut Reis Neuzugang Eduard Löwen, der wie beim Heimspiel gegen Hertha die Doppel-Acht mit Elvis Rexhbecaj bildet. Kapitän Anthony Losilla spielt Sechser, Robert Tesche ist dagegen nur auf der Bank. Vierter Wechsel: Der schnelle Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei rotiert in die Startelf für Milos Pantovic.

Danilo Soares bleibt Linksverteidiger, links greift wie gehabt Gerrit Holtmann, der mit seinem Tempo gemeinsam mit Antwi-Adjei für Gefahr sorgen und Sebastian Polter im Sturmzentrum bedienen soll. Weiterhin auf der Bank bleiben unter anderem Silvere Ganvoula, Danny Blum und Takuma Asano.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum