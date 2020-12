VfL Bochum Live! Paderborn bricht ein - Bochum in Torlaune

Bochum. Der VfL Bochum trifft heute im NRW-Duell auf Paderborn. Trainer Reis vertraut seiner Elf aus der Vorwoche. Der Live-Ticker.

Dem VfL Bochum winkt die Tabellenspitze: Mit einem Heimsieg am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn könnte der Fußball-Zweitligist an Holstein Kiel und Greuther Fürth vorbeiziehen. Parallel spielt Fürth gegen Sandhausen. Trainer Thomas Reis setzt dabei auf dieselbe Startaufstellung wie beim 1:3 am vergangenen Freitag gegen Holstein Kiel.

In der Innenverteidigung läuft Armel Bella-Kotchap, der heute seinen 19. Geburtstag feiert, erneut neben Maxim Leitsch (22) auf. „Er ist einer der stärksten Spieler, die wir im Kader haben“, lobte Reis vor dem Flutlichtspiel den Youngster. In der Offensive hofft Torjäger Simon Zoller (29) auf seinen sechsten Liga-Treffer. Der Ex-Paderborner Gerrit Holtmann (25) steht erneut in der Startelf.

Nach den stürmischen Wochen mit Siegen in Hamburg und gegen Düsseldorf setzte es zuletzt in Kiel einen Dämpfer. Gegen die Störche kassierte der VfL zwei schnelle Gegentore. „Das darf uns nicht passieren. Das war schlimmer als die Niederlage gegen Fürth“, sagte Reis und sprach damit die 0:2-Pleite vor der Länderspielpause an. Mit „Gier und Kompaktheit“ soll es jetzt wieder nach oben gehen. „Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die englischen Wochen gehen“, sagt der 47-Jährige.

In Paderborn-Trainer Steffen Baumgart trifft Reis auf einen alten Bekannten. Beide machten zusammen vor fünf Jahren die Fußballlehrerausbildung. „Wir telefonieren nicht täglich. Aber wenn ich mit ihm telefoniere oder wenn wir uns sehen, freue mich jedes Mal. Ich freue mich generell auf das Spiel am Freitag", sagte Baumgart. Der 48-Jährige hatte mit dem Bundesliga-Absteiger zuletzt wenig Grund zum Feiern. Die Ostwestfalen kassierten zwei Niederlagen in Folge (0:1 gegen Karlsruhe und 0:2 gegen Nürnberg), stehen aktuell auf Rang sieben.

Baumgart setzt gegen Bochum wieder auf sein Offensiv-Duo Dennis Srbeny und Chris Führich. Srbeny (26) und BVB-Leihspieler Führich (22) haben zusammen bereits neun Tore erzielt. Derweil darf der Ex-Bochumer Marco Terrazzino auf einen Einsatz an alter Wirkungsstätte hoffen.​

Hier geht's zum Live-Ticker: