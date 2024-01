Live-Ticker Live! VfL Bochum will Heim-Serie gegen Stuttgart ausbauen

Bochum Der VfL Bochum trifft zum Rückrunden-Auftakt auf den VfB Stuttgart. Der Live-Ticker zum nächsten Heimspiel der Bochumer im Ruhrstadion.

Am Freitagmittag nahm sich Thomas Letsch nach der Pressekonferenz die Zeit und wollte von den anwesenden Journalisten erfahren, wen sie am Samstagnachmittag im Heimspiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart denn aufstellen würden. Vor allem die rechte Abwehrseite war zuvor in der üblichen Gesprächsrunde vor einem Bundesliga-Spiel von Interesse. Wer ersetzt den gesperrten Cristian Gamboa?

Der Großteil der anwesenden Journalisten tippte auf Tim Oermann, den Letsch im Winter unbedingt in Bochum behalten wollte und sich dabei sogar gegen den eigenen Verein durchsetzen konnte, der ihn eigentlich verleihen wollte. Winkt ihm nun gegen Stuttgart der nächste Startelfeinsatz? Die Chancen stehen nicht schlecht, überzeugte der 20-Jährige doch in den vergangenen Wochen.

Setzt auf die Heimstärke: Bochums Trainer Thomas Letsch. Foto: David Inderlied / dpa

Größte Konkurrenz für Oermann im Kader ist Felix Passlack. Der Außenverteidiger saß zwar in der vergangenen Woche gegen Werder Bremen (1:1) nur auf der Tribüne - doch Letsch betonte, dass bei ihm kein Spieler raus sei. „Beide Optionen haben Charme“, sagte Letsch. Ansonsten dürfte der Coach auf die Startelf setzen, die auch am vergangenen Sonntag startete. Bedeutet: Losilla, Stöger und Osterhage bilden das Zentrum, Matus Bero dürfte erneut Takuma Asano ersetzen. Immerhin: Ivan Ordets kehrt in den Kader zurück.

Letsch setzt auf Heimstärke

Wer auch immer spielt: Für den VfL Bochum geht es darum, die durchaus positive Hinrunde zu Rückrunden-Beginn zu bestätigen. Denn nach internen Berechnungen, die auf der Expected-Goals-Statistik beruht, müsste der VfL deutlich weiter oben in der Tabelle stehen. Vor allem die beiden spät verspielten Siege zu Hause gegen Mainz 05 und Bremen nerven Letsch noch heute - und sicherlich auch die Partie zum Saisonauftakt in Stuttgart. Damals gingen die Bochumer sang- und klanglos mit 0:5 unter.

Ein defensiver Ansatz im Heimspiel gegen eine der Überraschungsmannschaften der Saison sei daher durchaus denkbar, so der Bochumer Trainer. Er setzt zudem auf die Heimstärke. „Es ist für keinen Gegner angenehm, nach Bochum zu kommen, wir sind hier nur schwer zu besiegen. Das wollen wir von Beginn an auf dem Platz zeigen. Mit diesem Selbstverständnis gehen wir in die Partie“, sagte der Trainer mit Blick auf sieben Heimspiele ohne Niederlage.

